Разлетелась на кусочки: мальчик в музее разбил уникальную вазу бронзового века (фото)

Вазу обещают восстановить

В израильском музее четырехлетний мальчик случайно разбил вазу, которой уже более 3,5 тысячи лет. Инцидент произошел в музее Хехта в Хайфе.

Как пишет BBC, находка датируется 2200-1500 годами до нашей эры (бронзовый век), а ее уникальность состояла в том, что была найдена практически неповрежденной. Отмечается, что подобного рода изделия до наших дней обычно доходят в виде осколков.

Музей не использует защитные стекла, поскольку считает, что в демонстрации реликвий без ограничений есть "особая прелесть".

Отец мальчика говорит, что его сыну стало интересно, что находится внутри вазы, а потому он потянул артефакт, после чего тот упал и разбился.

"Бывают ситуации, когда экспонаты намеренно повреждают, и эти случаи расследуются с большой тщательностью, в том числе с участием полиции. Но это не тот случай. Ваза была случайно разбита маленьким мальчиком, и реакция будет соответствующей", — говорится в заявлении музея.

Там также отмечают, что не откажутся от практики демонстрации реликвий без защитного стекла, а конкретную вазу восстановят специалисты.

Вазы до того, как одну из них разбили

Как сообщалось ранее, трехлетний Лоран Шварц из Баварии вместо того, чтобы разрушать культурные объекты, начал их создавать. Его картины уже показывали на выставках, а некоторые продали ценителям за тысячи долларов.