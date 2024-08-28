Разлетелась на кусочки: мальчик в музее разбил уникальную вазу бронзового века (фото)
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Вазу обещают восстановить
В израильском музее четырехлетний мальчик случайно разбил вазу, которой уже более 3,5 тысячи лет. Инцидент произошел в музее Хехта в Хайфе.
Как пишет BBC, находка датируется 2200-1500 годами до нашей эры (бронзовый век), а ее уникальность состояла в том, что была найдена практически неповрежденной. Отмечается, что подобного рода изделия до наших дней обычно доходят в виде осколков.
Музей не использует защитные стекла, поскольку считает, что в демонстрации реликвий без ограничений есть "особая прелесть".
Отец мальчика говорит, что его сыну стало интересно, что находится внутри вазы, а потому он потянул артефакт, после чего тот упал и разбился.
"Бывают ситуации, когда экспонаты намеренно повреждают, и эти случаи расследуются с большой тщательностью, в том числе с участием полиции. Но это не тот случай. Ваза была случайно разбита маленьким мальчиком, и реакция будет соответствующей", — говорится в заявлении музея.
Там также отмечают, что не откажутся от практики демонстрации реликвий без защитного стекла, а конкретную вазу восстановят специалисты.
Как сообщалось ранее, трехлетний Лоран Шварц из Баварии вместо того, чтобы разрушать культурные объекты, начал их создавать. Его картины уже показывали на выставках, а некоторые продали ценителям за тысячи долларов.