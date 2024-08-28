Розлетілася на шматочки: хлопчик у музеї розбив унікальну вазу бронзового віку (фото)
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Вазу обіцяють відновити
В ізраїльському музеї чотирирічний хлопчик випадково розбив вазу, якій вже понад 3,5 тисячі років. Інцидент стався у музеї Хехта у Хайфі.
Як пише BBC, знахідка датується 2200-1500 роками до нашої ери (бронзовий вік), а її унікальність полягала в тому, що була знайдена практично неушкодженою. Зазначається, що подібні вироби до наших днів зазвичай доходять у вигляді осколків.
Музей не використовує захисне скло, оскільки вважає, що в демонстрації реліквій без обмежень є "особлива краса".
Батько хлопчика каже, що його синові стало цікаво, що знаходиться у вазі, а тому він потягнув артефакт, після чого той упав і розбився.
"Бувають ситуації, коли експонати навмисно ушкоджують, і ці випадки розслідуються з великою ретельністю, зокрема за участю поліції. Але це не той випадок. Ваза була випадково розбита маленьким хлопчиком, і реакція буде відповідною", — йдеться у заяві музею.
Там також зазначають, що не відмовляться від практики демонстрації реліквій без захисного скла, а конкретну вазу відновлять фахівці.
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