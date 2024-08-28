Розлетілася на шматочки: хлопчик у музеї розбив унікальну вазу бронзового віку (фото)

Вазу обіцяють відновити

В ізраїльському музеї чотирирічний хлопчик випадково розбив вазу, якій вже понад 3,5 тисячі років. Інцидент стався у музеї Хехта у Хайфі.

Як пише BBC, знахідка датується 2200-1500 роками до нашої ери (бронзовий вік), а її унікальність полягала в тому, що була знайдена практично неушкодженою. Зазначається, що подібні вироби до наших днів зазвичай доходять у вигляді осколків.

Музей не використовує захисне скло, оскільки вважає, що в демонстрації реліквій без обмежень є "особлива краса".

Батько хлопчика каже, що його синові стало цікаво, що знаходиться у вазі, а тому він потягнув артефакт, після чого той упав і розбився.

"Бувають ситуації, коли експонати навмисно ушкоджують, і ці випадки розслідуються з великою ретельністю, зокрема за участю поліції. Але це не той випадок. Ваза була випадково розбита маленьким хлопчиком, і реакція буде відповідною", — йдеться у заяві музею.

Там також зазначають, що не відмовляться від практики демонстрації реліквій без захисного скла, а конкретну вазу відновлять фахівці.

Вази до того, як одну з них розбили

Як повідомлялося раніше, трирічний Лоран Шварц із Баварії замість того, щоб руйнувати культурні об’єкти, почав їх створювати. Його картини вже показували на виставках, а деякі продали поціновувачам за тисячі доларів.