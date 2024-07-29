Цифра просто поражает: Дуров впервые рассказал, сколько у него детей

Правда, все эти дети биологические, но не родные – есть один нюанс

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров сделал достаточно эпатажное заявление – он сказал, что у него более 100 биологических детей, хотя он никогда не был женат и живет один. Тайна открывается просто – Дуров стал одним из доноров программы ЭКО, которая позволяет делать женщинам искусственное оплодотворение.

Об этом сам Дуров написал на своем канале. По его словам, история началась 15 лет назад, когда к нему обратился один из друзей с просьбой, которая поначалу показалась Дурову странной.

"Пятнадцать лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы они имели ребенка. Я рассмеялся, прежде чем понял, что он серьезно", – написал он.

Когда Дуров пришел в клинику, ему якобы сказали, что "высококачественного донорского материала" не хватает, поэтому он должен сдать его больше. Сейчас, в 2024 году, заявил россиянин, его "материал" помог стать родителями более ста пар в 12 странах мира, а одна из клиник до сих пор хранит его образцы.

"Теперь я планирую открыть код своей ДНК, чтобы мои биологические дети могли легче находить друг друга. Конечно, риски есть, но я не жалею, что был донором… Я также хочу помочь дестигматизировать понятие донорства и поощрить больше здоровых мужчин делать это, чтобы семь борющиеся за рождение детей имели больше возможностей. Нарушай конвенции — переосмысли норму!", — добавил он.

Напомним, ранее Дуров признался, что понимает примерно 95% письменного украинского и 85% разговорного, но продолжает учить его в приложениях. Языком он заинтересовался еще в подростковом возрасте, потому что семья его матери имеет украинские корни.

Отметим, в конце мая в "Телеграмме" заблокировали чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры. Недоступны именно те ресурсы, которые использовались для передачи информации о перемещении оккупационных войск на территории Украины.

Впоследствии в Telegram объяснили, что чат-боты заблокировали из-за ошибки. Однако ГУР располагает другой информацией. Как ранее писал "Телеграф", это могло быть указанием ФСБ России.