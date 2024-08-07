Пародируют животных и даже едят их корм: популярный тренд среди детей добрался и до Киева (видео)

Бегают по паркам в масках и с хвостами

В Киеве заметили детей, которые пародируют животных. Подростки в масках и с хвостами бегают на "четырех".

Таким зрелищем поделились читатели местного телеграм-канала "Киев без цензуры". Очевидцы отмечают, что видели пародистов в сквере Кузьмы Скрябина на Виноградаре.

На видео девочки в интересных "прикидах" прыгают через кусты, копируя поведение животных.

Квадробинг – так называют популярный тренд среди детей, который предполагает копирование поведения животных. Дети надевают маски и бегают на четвереньках.

Новый тренд в интернете зашел очень далеко. Дети, чтобы полностью соответствовать образу, кусают друг друга, на улицах нападают на прохожих. Также снимают на видео, как поедают корм домашних питомцев.

Казалось бы, современные дети увлеклись этим совсем недавно, однако зародилось движение примерно в 70-х годах 20 века в США. Также есть такое понятие как "квадробика" – неофициальный вид спорта, имитирующий бег, прыжки и другие движения животных.

Модная, но странная для взрослых, тенденция активно распространяется по миру. Украина стала не исключением.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве заметили детей, которые прыгали и толкались на крыше многоэтажки. Отчаянных детей сняли на видео в Оболонском районе столицы.