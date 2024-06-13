"Газпром" - турецкие мечты сбываются: сеть хохочет над новой сделкой РФ

В РФ задаются вопросом, почему "Газпром" не спонсирует россиян

Российский газовый гигант "Газпром" может заключить спонсорское соглашение с турецким футбольным клубом "Бешикташ". Недавно компания получила чистый годовой убыток в размере 629 миллиардов рублей (около 270 млрд грн).

О потенциальной сделке РФ с турками сообщил журналист Fanatik Гекмен Озджан в соцсети Х. "Бешикташ" и "Газпром" давно планировали сделку.

"Не исключено, что титульным спонсором "Бешикташа" в новом сезоне станет российский энергетический гигант "Газпром", — написал журналист.

В сети лишь посмеялись над потенциальной сделкой "Газпрома" на фоне новостей про рекордные убытки компании. Пользователи смеются над лозунгом газового гиганта: "Мечты сбываются", добавив в него слово "турецкие". Кроме того, пользователи понимают, что все финансовые провалы российских госсударственных компаний будут оплачивать россияне.

Отметим, о возможном сотрудничестве "Газпрома" и "Бешикташа" сообщалось еще в 2023 году. Тогда переговоры были приостановлены из-за возможных проблем клуба с УЕФА и ФИФА.

Напомним, на данный момент "Газпром" спонсирует российский "Зенит", а также сербскую "Црвену Звезду". В марте 2024 года в Белграде (Сербия) этот клуб провел товарищеский матч против "Зенита". Сербы также провели ряд акций в поддержку РФ, в частности принесли свои соболезнования жертвам теракта в московском ТЦ "Crocus City Hall", где погибли и пострадали более ста человек.