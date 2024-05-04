"Много будете знать...": В РФ запаниковали из-за проблем "Газпрома"

У главного спонсора российской команды большие проблемы

Бывший заместитель председателя правления "Газпрома", председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о потенциальной корректировки бюджета футбольного клуба. Накануне главный спонсор команды "Газпром", который также сотрудничает с европейским клубом, получил чистый убыток в размере 629 миллиардов рублей (около 270 млрд грн).

Соответствующий комментарий Медведева приводит "Чемпионат". Медведев фактически пригрозил корреспонденту за данный вопрос.

– Будет ли скорректирован бюджет "Зенита" из-за убытков "Газпрома"?

– Много будете знать, быстро состаритесь, – заявил Медведєв.

В сети раскритиковали слова Медведева. Пользователи отметили, что за подобное хамство чиновнику ничего не будет, ведь он работает в России, где нет института репутации.

Напомним, в марте 2024 года в Белграде (Сербия) местная "Црвена Звезда" провела товарищеский матч против "Зенита". Сербы провели ряд акций в поддержку РФ, в частности принесли свои соболезнования жертвам теракта в московском ТЦ "Crocus City Hall", где погибли и пострадали более ста человек.