"Много будете знать...": В РФ запаниковали из-за проблем "Газпрома"
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У главного спонсора российской команды большие проблемы
Бывший заместитель председателя правления "Газпрома", председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о потенциальной корректировки бюджета футбольного клуба. Накануне главный спонсор команды "Газпром", который также сотрудничает с европейским клубом, получил чистый убыток в размере 629 миллиардов рублей (около 270 млрд грн).
Соответствующий комментарий Медведева приводит "Чемпионат". Медведев фактически пригрозил корреспонденту за данный вопрос.
– Будет ли скорректирован бюджет "Зенита" из-за убытков "Газпрома"?
– Много будете знать, быстро состаритесь, – заявил Медведєв.
В сети раскритиковали слова Медведева. Пользователи отметили, что за подобное хамство чиновнику ничего не будет, ведь он работает в России, где нет института репутации.
Напомним, в марте 2024 года в Белграде (Сербия) местная "Црвена Звезда" провела товарищеский матч против "Зенита". Сербы провели ряд акций в поддержку РФ, в частности принесли свои соболезнования жертвам теракта в московском ТЦ "Crocus City Hall", где погибли и пострадали более ста человек.