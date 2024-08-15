Зеленский лично одобрял подрыв "Северного потока", но дал заднюю? Расследование WSJ раскрыло интересные детали

Операция якобы обошлась в около 300 тысяч долларов

Президент Украины Владимир Зеленский якобы одобрял операцию по подрыву газопроводов "Северный поток", но после хотел ее отменить, когда информация дошла до ЦРУ. Все договоренности якобы были достигнуты устно, не оставив никаких письменных следов.

Об этом говорится в новом расследовании The Wall Street Journal. Газета ссылается на четырех человек, знакомых с расследованием.

Отмечается, что идея возникла в мае 2022 года. По словам людей, которые якобы принимали в ней участие, она обошлась порядка 300 тысяч долларов. В ней была задействована небольшая арендованная яхта с экипажем из шести человек.

"Но в следующем месяце голландское военное разведывательное агентство MIVD узнало о заговоре и предупредило ЦРУ, по словам нескольких человек, знакомых с голландским отчетом. Затем официальные лица США оперативно проинформировали Германию, по словам американских и немецких официальных лиц", — рассказывают журналисты.

Также в материале говорится, что операцией якобы руководил неназванный генерал с опытом участия в специальных операциях, который непосредственно подчинялся тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному. Он привлек к координации некоторых офицеров, имеющих опыт организации высокорискованных тайных задач против России. Одним из них был бывший разведчик Роман Червинский, ранее служивший в Службе безопасности и разведки Украины.

Червинский в настоящее время находится под судом в Украине по не связанным с этим обвинениям. В июле он был освобожден под залог после более чем года содержания под стражей. После освобождения он отказался комментировать дело Nord Stream, заявив, что не уполномочен говорить об этом.

По словам людей, знакомых с заговором, Червинский и диверсионная группа изначально изучали старый, тщательно продуманный план подрыва трубопровода, разработанный украинской разведкой и западными экспертами после того, как Россия впервые вторглась на Украину в 2014 году.

При этом, генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовом сообщении, что он ничего не знает о какой-либо такой операции и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не был бы вовлечен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о разрушении на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Ни один из трубопроводов не транспортировал газ в Европу на момент обнаружения утечек.

В августе 2024 года немецкая прокуратура выдала первый ордер на арест по делу о взрывах на "Северном потоке". Разыскиваемым называют украинца по имени Владимир З. Он является инструктором по дайвингу.