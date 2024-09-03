Опасная игрушка Путина: спутники США обнаружили базу "непобедимой" ракеты РФ

Эксперт назвал ее летающим Чернобылем

Американские исследователи обнаружили потенциальное месторасположение новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" (по коду НАТО SSC-X-9 Skyfall) в Вологодской области, в 475 км к северу от Москвы. Анализ спутниковых снимков показал строительство девяти горизонтальных стартовых площадок, защищенных высокими насыпями, рядом с комплексом хранения ядерных боеголовок.

Президент Путин представлял "Буревестник" как оружие с неограниченной дальностью полета, способное обходить системы противоракетной обороны США. Однако эксперты выражают сомнения в ее стратегической ценности и технических возможностях. Тем не менее фотографии "указывают на что-то очень уникальное, совсем другое. И, очевидно, мы знаем, что Россия разрабатывает эту ракету с ядерным двигателем", — сказал исследователь Льюис. Об этом рассказывает Reuters.

Ракета имеет сложную историю испытаний, например аварию в 2019 году, которая привела к гибели пяти сотрудников. Эксперты отмечают, что "Буревестник" не добавляет новых возможностей к ядерному арсеналу России и может представлять экологическую угрозу из-за потенциального выброса радиации. Однако в Национальном центре воздушно-космической разведки ВВС США считают, что если "Буревестник" станет на вооружение РФ, страна получит уникальную оружие межконтинентальной дальности.

И вообще она больше опасна для России, чем для других стран. Все потому, что ракета мало исследована и испытана. Последнее испытание "Буревестника" закончилось тем, что его часть тлела на дне Белого моря в течение полугода.

"Скайфолл — это уникальная глупая система оружия, летающий Чернобыль, представляющий большую угрозу для России, чем для других стран", — говорит высокопоставленный чиновник департамента Ассоциации контроля над вооружением Томас Кантримен.

Вероятная база для запуска ракеты "Буревестник"

Развертывание "Буревестника" не запрещено действующим договором СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Некоторые аналитики считают, что это оружие может быть использовано Россией как козырь в предстоящих переговорах по контролю над вооружениями.

Эксперты также предполагают, что "Буревестник" может быть больше политическим инструментом, чем практическим оружием, используемым Путиным для укрепления своего имиджа и сигнализации обеспокоенности России о системах противоракетной обороны США. Кроме того, размещение "Буревестника" в Вологде позволит россиянам накапливать ядерные ракеты в своих бункерах. Это сделает их доступным для быстрого запуска, сказали Льюис и Эвелет.

Что известно о технических данных Буревестника?

Технические данные "Буревестника", как и других образцов российского оружия, содержатся в секрете. Эксперты считают, что его будут запускать в атмосферу с помощью небольшой ракеты, работающей на твердом топливе. Внутри будет небольшой ядерный реактор. Радиоактивный воздух будет перегреваться, обеспечивая толчок вперед.

По словам Путина, ракета будет лететь низко, а ее дальность будет почти не ограничена. Для ПВО эта ракета будет "недоступной". Впрочем, многие эксперты говорят, что это невозможно. Максимум, на что она будет способна, — это 23 тысячи километров дальности хода. Это на 6 тыс. км больше, чем новейшая баллистическая ракета РФ "Сармат". Ее могут определить современные приборы, работающие с дозвуковой скоростью. Эксперты считают, что "Буревестник" будет таким же уязвимым, как и обычная ракета.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, допускает ли Зеленский возможность ядерного удара со стороны РФ. Он назвал действия Путина "игрой с огнем".