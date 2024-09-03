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Опасная игрушка Путина: спутники США обнаружили базу "непобедимой" ракеты РФ

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Испытания ядерной ракеты "Буревестник" были неудачными Новость обновлена 03 сентября 2024, 09:04
Испытания ядерной ракеты "Буревестник" были неудачными. Фото Reuters, колаж Телеграфа

Эксперт назвал ее летающим Чернобылем

Американские исследователи обнаружили потенциальное месторасположение новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" (по коду НАТО SSC-X-9 Skyfall) в Вологодской области, в 475 км к северу от Москвы. Анализ спутниковых снимков показал строительство девяти горизонтальных стартовых площадок, защищенных высокими насыпями, рядом с комплексом хранения ядерных боеголовок.

Президент Путин представлял "Буревестник" как оружие с неограниченной дальностью полета, способное обходить системы противоракетной обороны США. Однако эксперты выражают сомнения в ее стратегической ценности и технических возможностях. Тем не менее фотографии "указывают на что-то очень уникальное, совсем другое. И, очевидно, мы знаем, что Россия разрабатывает эту ракету с ядерным двигателем", — сказал исследователь Льюис. Об этом рассказывает Reuters.

Ракета имеет сложную историю испытаний, например аварию в 2019 году, которая привела к гибели пяти сотрудников. Эксперты отмечают, что "Буревестник" не добавляет новых возможностей к ядерному арсеналу России и может представлять экологическую угрозу из-за потенциального выброса радиации. Однако в Национальном центре воздушно-космической разведки ВВС США считают, что если "Буревестник" станет на вооружение РФ, страна получит уникальную оружие межконтинентальной дальности.

И вообще она больше опасна для России, чем для других стран. Все потому, что ракета мало исследована и испытана. Последнее испытание "Буревестника" закончилось тем, что его часть тлела на дне Белого моря в течение полугода.

"Скайфолл — это уникальная глупая система оружия, летающий Чернобыль, представляющий большую угрозу для России, чем для других стран", — говорит высокопоставленный чиновник департамента Ассоциации контроля над вооружением Томас Кантримен.

Вероятная база для запуска ракеты "Буревестник"
Вероятная база для запуска ракеты "Буревестник"

Развертывание "Буревестника" не запрещено действующим договором СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Некоторые аналитики считают, что это оружие может быть использовано Россией как козырь в предстоящих переговорах по контролю над вооружениями.

Эксперты также предполагают, что "Буревестник" может быть больше политическим инструментом, чем практическим оружием, используемым Путиным для укрепления своего имиджа и сигнализации обеспокоенности России о системах противоракетной обороны США. Кроме того, размещение "Буревестника" в Вологде позволит россиянам накапливать ядерные ракеты в своих бункерах. Это сделает их доступным для быстрого запуска, сказали Льюис и Эвелет.

Что известно о технических данных Буревестника?

Технические данные "Буревестника", как и других образцов российского оружия, содержатся в секрете. Эксперты считают, что его будут запускать в атмосферу с помощью небольшой ракеты, работающей на твердом топливе. Внутри будет небольшой ядерный реактор. Радиоактивный воздух будет перегреваться, обеспечивая толчок вперед.

По словам Путина, ракета будет лететь низко, а ее дальность будет почти не ограничена. Для ПВО эта ракета будет "недоступной". Впрочем, многие эксперты говорят, что это невозможно. Максимум, на что она будет способна, — это 23 тысячи километров дальности хода. Это на 6 тыс. км больше, чем новейшая баллистическая ракета РФ "Сармат". Ее могут определить современные приборы, работающие с дозвуковой скоростью. Эксперты считают, что "Буревестник" будет таким же уязвимым, как и обычная ракета.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, допускает ли Зеленский возможность ядерного удара со стороны РФ. Он назвал действия Путина "игрой с огнем".

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#РФ #Ракета #Ядерное оружие #Ядерная ракета #Буревестник