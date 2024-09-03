Небезпечна іграшка Путіна: супутники США знайшли базу "непереможної" ракети РФ

Експерт назвав її літаючим Чорнобилем

Американські дослідники виявили потенційне місце розташування нової російської крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" (за кодом НАТО SSC-X-9 Skyfall) у Вологодській області, за 475 км на північ від Москви. Аналіз супутникових знімків показав будівництво дев'яти горизонтальних стартових майданчиків, захищених високими насипами, поруч із комплексом для зберігання ядерних боєголовок.

Президент Путін представляв "Буревісник" як зброю з необмеженою дальністю польоту, здатну обходити системи протиракетної оборони США. Однак експерти висловлюють сумніви щодо її стратегічної цінності та технічних можливостей. Тим не менш, фотографії "вказують на щось дуже унікальне, зовсім інше. І, очевидно, ми знаємо, що Росія розробляє цю ракету з ядерним двигуном", — сказав дослідник Льюіс. Про це розповідає Reuters.

Ракета має складну історію випробувань, наприклад, аварію у 2019 році, яка призвела до загибелі п'яти співробітників. Експерти зазначають, що "Буревісник" не додає нових можливостей до ядерного арсеналу Росії і може становити екологічну загрозу через потенційний викид радіації.Проте у Національному центрі повітряно-космічної розвідки ВПС США вважають, що якщо "Буревісник" стане на озброєння РФ, країна отримає унікальну зброю міжконтинентальної дальності.

І взагалі — він більше небезпечний для Росії, аніж для інших країн. Все через те, що ракета є мало дослідженою та випробуваною. Останнє випробування "Буревісника" закінчилось тим, що його частина тліла на дні Білого моря протягом пів року.

"Скайфолл — це унікальна дурна система зброї, літаючий Чорнобиль, який становить більшу загрозу для Росії, ніж для інших країн", — каже високоопосадовець департаменту з Асоціації контролю над озброєнням Томас Кантрімен.

Ймовірна база для запуску ракети "Буревісник"

Розгортання "Буревісника" не заборонено чинним договором СНО, термін дії якого закінчується в лютому 2026 року. Деякі аналітики вважають, що ця зброя може бути використана Росією як козир у майбутніх переговорах з контролю над озброєннями.

Експерти також припускають, що "Буревісник" може бути більше політичним інструментом, ніж практичною зброєю, використовуваним Путіним для зміцнення свого іміджу та сигналізування про занепокоєння Росії щодо систем протиракетної оборони США. Крім того, розміщення "Буревісника" у Вологді дозволить росіянам накопичувати ядерні ракети у своїх бункерах. Це зробить їх доступними для швидкого запуску, сказали Льюїс та Евелет.

Що відомо про технічні дані Буревісника?

Технічні дані "Буревісника", як і інших зразків російської зброї, тримають у секреті. Експерти вважають, що його будуть запускати у повітря за допомогою невеликої ракети, що працює на твердому паливі. Усередині буде невеличкий ядерний реактор. Радіоактивне повітря буде перегріватись, забезпечуючи поштовх вперед.

За словами Путіна, ракета буде летіти низько, а її дальність буде майже не обмежена. Для ППО ця ракета буде "недосяжною". Втім, багато експертів кажуть, що це неможливо. Максимум, на що вона буде спроможна, — це 23 тисячі кілометрів дальності ходу. Це на 6 тис км більше, ніж найновіша балістична ракета РФ "Сармат". Її можуть визначити сучасні прилади, які працюють з дозвуковою швидкістю. Експерти вважають, що "Буревісник" буде таким ж вразливим, як і звичайна ракета.

Раніше "Телеграф" також розповідав, чи допускає Зеленський можливість ядерного удару з боку РФ. Він назвав дії Путіна "грою з вогнем".