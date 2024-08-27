Укр

"Игра с огнем": Зеленский рассказал, решится ли Россия на ядерную атаку

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 27 августа 2024, 16:40
Владимир Зеленский. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

По его мнению, РФ пытается напрягать медиапространство

Россия регулярно пытается запугивать международное сообщество. Частью этой "устрашающей программы" являются угрозы насчет ядерного оружия.

Об этом во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость" заявил президент Украины Владимир Зеленский. Так он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу "уточнения" доктрины об использовании ядерного оружия.

"Игра с огнем. Мне кажется, это он цитирует сам себя. Он это не первый раз говорит. И всякий раз, когда разведка РФ знает наши упорные шаги и понимает, что мы близки к решениям. Когда они понимают, что может так случиться, что будут такие положительные решения. И чем ближе такие решения, тем больше будут напрягать медиапространство РФ и их МИД или другие институты. Они всегда запугивают", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин слишком любит свою жизнь и будет держаться за кресло, а также за поддержку российским обществом его действий. В то же время президент отметил, что использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир.

"Я думаю, будет очень быстрый ответ всего мира. Или мы ничего не понимаем в безопасности в мире, если кому-то позволено даже думать об использовании ядерного оружия", — сказал Зеленский.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Путин угрожает ядерным оружием, но на самом деле не воплотит угрозы в жизнь. По его мнению, применение ядерного оружия в Украине не изменит ситуацию на фронте, не приведет к значительным прорывам, а политические риски для Путина будут сверхвелики.

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#Владимир Путин #Ядерное оружие #Владимир Зеленский