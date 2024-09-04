Очень редкое явление: над Филиппинами ярко взорвался астероид, появилось видео

Многочисленные видео выложили в сеть местные жители, наблюдавшие за явлением

Над Филиппинами 4 сентября прошел и разразился в атмосфере метеорит. Впервые его заметили за восемь часов до того, как он вошел в атмосферу, ему дали название 2024 года RW1.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Отмечается, что небольшой метеорит передвигался со скоростью 39 тысяч миль (свыше 67 тысяч километров) в час; Земля часто сталкивается с такими небесными телами, но в основном это невозможно зафиксировать.

Многочисленные видео выложили в сеть наблюдавшие за явлением местные жители. На кадрах видео астероид казался ярче Луны. Первые видеозаписи, пишет издание, выложили в сеть уже через 20 минут после его входа в атмосферу. Ученые говорят, что подобные астероиды угрозы планете почти не несут.

"Сейчас мы, вероятно, обнаруживаем в среднем один небольшой астероид ежегодно до того, как он войдет в атмосферу, то есть системы наблюдения становятся только лучше... это обнаружение — действительно отличная новость! Это... признак улучшения наших возможностей планетарной обороны", — заявили в Европейском космическом агентстве.

Как сообщалось ранее, астероиды могут состоять не только из ценных материалов, но и элементов, с которыми человечество никогда не сталкивалось. Например, астероид 33 Полигимния может состоять из элементов, выходящих за пределы нынешней таблицы Менделеева.