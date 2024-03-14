На Землю может упасть один из опаснейших астероидов? Ученые назвали "день икс"

Ученые проанализировали траектории полетов 1,3 миллиона известных астероидов и "держат руку на пульсе"

Астрономы обновили вероятность того, что астероид "Бог Хаоса" упадет на Землю раньше, чем предполагалось. Согласно новым данным, столкновение может произойти в 2029 году.

Об это сообщает IFLScience. Судьбу динозавров люди не повторят, утверждают учены, но жителям Земли не избежать серьезных разрушений.

Ранее ученые предполагали, что астероид Апофис, которого назвали в честь древнеегипетского Бога хаоса, пролетит на расстоянии 37 399 км от Земли в 2036 году, но сейчас они обновили данные. Астероид размером 335 метров пролетит возле нашей планеты 13 апреля 2029 года. Однако любой небольшой толчок со стороны другого объекта может привести к отклонениям в будущем, поэтому ученые надеются, что им удастся сбить астероид, ударив по нему чем-то.

"Учитывая, насколько близко Апофис пройдет мимо Земли, существует возможный риск того, что отклонение от его текущей траектории может приблизить Апофис к столкновению с нами. Гипотетически, столкновение другого астероида с Апофисом может вызвать такое отклонение, что побудит нас изучить этот сценарий, каким бы маловероятным он ни был", — сказал соавтор исследования Бенджамин Хаятт.

Ученые проанализировали траектории полетов 1,3 миллиона известных астероидов в Солнечной системе. Ни у одного из них сейчас нет шансов столкнуться с Землей на протяжении нескольких следующих лет. При этом риск столкновения с "Богом Хаоса" все еще остается высоким.

По словам исследователей, нашей планете не грозят такие же последствия, как после падения метеорита, который уничтожил динозавров. Но все равно разрушения будут серьезными. Стоит отметить, что Апофис или "Бог Хаоса" считается самым опасным из известных астероидов уже на протяжении нескольких лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Марс вызывает потепление на Земле. Согласно данным за последние 65 млн лет, эта планета имеет сильное влияние на климат нашей планеты.