Дуже рідкісне явище: над Філіппінами яскраво вибухнув астероїд, з'явилося відео

Численні відео виклали у мережу місцеві мешканці, які спостерігали за явищем

Над Філіппінами 4 вересня пройшов та вибухнув в атмосфері метеорит. Вперше його помітили за вісім годин до того, як він увійшов в атмосферу, йому дали назву 2024 RW1.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Зазначається, що невеликий метеорит пересувався зі швидкістю 39 тисяч миль (понад 67 тисяч кілометрів) на годину; Земля часто стикається з такими небесними тілами, але переважно це зафіксувати неможливо.

Численні відео виклали у мережу місцеві мешканці, які спостерігали за явищем. На кадрах відео астероїд здавався яскравішим за Місяць. Перші відеозаписи, пише видання, виклали у мережу вже через 20 хвилин після його входу в атмосферу. Вчені кажуть, що такі астероїди загрози планеті майже не несуть.

"Зараз ми, ймовірно, виявляємо в середньому один невеликий астероїд щороку до того, як він увійде в атмосферу, тобто системи спостереження стають тільки кращими… це виявлення — дійсно чудова новина! Це … ознака покращення наших можливостей планетарної оборони", – заявили у Європейському космічному агентстві.

Як повідомлялося раніше, астероїди можуть складатися не лише з цінних матеріалів, а й із елементів, з якими людство ніколи не стикалося. Наприклад, астероїд 33 Полігімнія може складатися з елементів, які виходять за межі нинішньої таблиці Менделєєва.