Не опоздали? Две страны призвали иностранцев выехать из Украины и России

Всех, кто в Украине просят не игнорировать воздушную тревогу

Граждан Казахстана призывают покинуть территорию Украины из-за напряженной ситуации. В то же время, жителей Киргизии просят избегать в ближайшее время поездок в Россию по тем же причинам.

Как отмечают в посольстве Казахстана в Украине, при невозможности покинуть страну, лучше не пренебрегать воздушными тревогами и проходить в укрытие.

"В связи с нарастающим напряжением и в целях безопасности посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что граждане Казахстана могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее — коммерческими авиасообщениями. Но при выезде через Польшу необходимо получить шенгенскую визу. В то же время для въезда в Молдову виза не требуется.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Киргизии рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

"В связи с мерами безопасности и усиленным контролем на государственной границе России, гражданам Киргизии, не имеющим срочных оснований для въезда, рекомендуется временно воздержаться от поездок в страну до отмены указанных мер", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Офисе президента Украины ответили, почему РФ бьет по гражданским. Дел не только в эскалации войны.