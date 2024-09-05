Не спізнились? Дві країни закликали іноземців виїхати з України та Росії

Усіх, хто в Україні просять не ігнорувати повітряну тривогу

Громадян Казахстану закликають покинути територію України через напружену ситуацію. Водночас жителів Киргизії просять уникати найближчим часом поїздок до Росії з тих же причин.

Як зазначаються у посольстві Казахстану в Україні, за неможливості покинути країну, краще не нехтувати повітряними тривогами та проходити в укриття.

"У зв'язку з наростаючою напругою та з метою безпеки посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити територію України", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що громадяни Казахстану можуть скористатися наземними маршрутами через Польщу чи Молдову, далі – комерційними авіасполученнями. Але за виїзду через Польщу необхідно мати шенгенську візу. Водночас для в'їзду до Молдови віза не потрібна.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ Киргизії рекомендує громадянам тимчасово утриматися від поїздок до Росії.

"У зв'язку з заходами безпеки і посиленим контролем на державному кордоні Росії, громадянам Киргизії, які не мають термінових підстав для в'їзду, рекомендується тимчасово утриматися від поїздок до країни до скасування зазначених заходів", – йдеться у повідомленні.

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