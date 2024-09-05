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Победить негодяя Путина: нардеп объяснил, как Польше реагировать на удар россиян по Львову

Автор
Игорь Тимофеев
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ТАСС

Обстрел Львова значит для поляков гораздо больше, чем других крупных городов Украины

Ракетный удар россиян по Львову 4 сентября, жертвами которого стали семь человек, означает, что обстрелы становятся все ближе к территории Польши. Поэтому Киев должен более активно объяснять Варшаве и другим членам НАТО, что вопросом противодействия вражеским ракетам и дронам следует заниматься уже сейчас. И это может помочь Украине победить российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал председатель подкомитета по культурной политике комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий.

– Обстрел Львова значит для поляков гораздо больше, чем обстрел других крупных городов на востоке. Ведь Львов – это город, объединяющий Украину и Польшу, имеющий нашу общую историю. Обстрел Львова означает, что обстрелы близятся к Польше, что впоследствии эти российские ракеты могут быть и здесь, – говорит нардеп.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Для поляков обстрел Львова — это нечто особенное: нардеп рассказал, готова ли Польша к решительным шагам".

По его словам, он пытался предупредить об этой угрозе поляков, но ощущения такой опасности мало.

– Наша цель сделать все, чтобы слова министра Сикорского (главы МИД Польши. – Ред.) о том, что Польша должна убедить страны НАТО, что следует сбивать вражеские ракеты и дроны над территорией Украины силами стран Альянса, воплотились в жизнь, – говорит нардеп.

Он подчеркнул, что Украина должна добиваться того, чтобы польское правительство начало этим серьезно заниматься. В противном случае ответственность за жизнь многих людей, которые живут и во Львове, и в Полтаве, и в Харькове, и впредь будет ложиться на плечи многих европейцев.

– Ведь украинцы борются за общие демократические ценности и Европейский Союз, еще начиная с Майдана. А россияне сражаются за то, чтобы изменить мировой порядок и оккупировать, в том числе и Европу. Чем ближе война к нашим западным границам, тем сильнее это чувствуют поляки. К сожалению, только сейчас. А должны были бы сразу почувствовать так, чтобы помочь нам и наконец одержать победу над этим мерзавцем Путиным и его агрессивной страной, – резюмировал Николай Княжицкий.

Напомним, что во время ракетного удара по Львову погибли четыре члена одной семьи – мать и три дочери. А отец, родственник классика украинской литературы Ивана Франко, выжил только чудом.

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#Львов #Николай Княжицкий #Польща #Ракетный обстрел