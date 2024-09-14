У НАТО визнали свою помилку щодо війни в Україні: Столтенберг зробив неочікувану заяву

Майбутні переговори повинні базуватись на українській силі

НАТО міг зробити більше для України, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії у 2022 році. Таку думку озвучив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. За його словами, унеможливити війну у 2022 році могла достатня кількість зброї.

"Зараз ми надаємо військову техніку для війни – тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", – сказав Столтенберг.

Генсек наголосив, що до початку війни країни НАТО боялись давати Україні зброю та допомогу, яку вона тоді просила. Існував страх ескалації напруженості та пришвидшення нападу РФ.

Водночас вже зараз Столтенберг впевнений, що війну не завершити тільки зброєю і треба сідати за стіл переговорів.

"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на українській силі", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг наголошував, що Україна потребує більше допомоги та зброї, аби вистояти у війні з Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії назвали умову початку "прямої війни" з НАТО. Ця чергова погроза з'явилась на тлі розмов про дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглиб РФ.