"Пейджерная атака" получила продолжение: в Ливане взрываются гаджеты и автомобили (фото и видео)

Сообщается о еще о минимум сотне раненых

Не прошло и суток после серии взрывов в Ливане, в ходе которой у членов радикального движения "Хезболла" массово детонировали пейджеры, как ситуация повторилась вновь. На этот раз из строя начала выходить и другая электроника.

По данным Al-Hadath, взрывы совпали с похоронами членов "Хезболлы". Отмечается, что серия взрывов произошла в Бейруте и соседних населенных пунктах.

Подконтрольные боевикам ресурсы сообщают, что взрываются электронные устройства, гаджеты, электроника на мотоциклах, автомобилях и не только. Есть информация даже о том, что взрывались кухонные приборы и сканеры отпечатков пальцев.

Руководство движения отдало приказ своим членам избавиться от электронных устройств в принципе. Помимо того, отреагировали на это и в Сирии, где солдатам армии Башара Асада отдали аналогичный приказ.

По данным местных СМИ, уже известно о том, что по меньшей мере 100 человек получили ранения. В некоторых местах начались пожары.

Как сообщалось ранее, в СМИ появились сообщения, что в пейджеры израильскими специалистами было заложено около 20 грамм взрывчатки, а в действие ее привело резкое повышение температуры батареи.

В Ливане обвиняют в случившемся сотрудников израильской спецслужбы "Моссад", сам Израиль свою причастность не подтверждает.