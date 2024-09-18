"Пейджерная атака" получила продолжение: в Ливане взрываются гаджеты и автомобили (фото и видео)
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Сообщается о еще о минимум сотне раненых
Не прошло и суток после серии взрывов в Ливане, в ходе которой у членов радикального движения "Хезболла" массово детонировали пейджеры, как ситуация повторилась вновь. На этот раз из строя начала выходить и другая электроника.
По данным Al-Hadath, взрывы совпали с похоронами членов "Хезболлы". Отмечается, что серия взрывов произошла в Бейруте и соседних населенных пунктах.
Подконтрольные боевикам ресурсы сообщают, что взрываются электронные устройства, гаджеты, электроника на мотоциклах, автомобилях и не только. Есть информация даже о том, что взрывались кухонные приборы и сканеры отпечатков пальцев.
Руководство движения отдало приказ своим членам избавиться от электронных устройств в принципе. Помимо того, отреагировали на это и в Сирии, где солдатам армии Башара Асада отдали аналогичный приказ.
По данным местных СМИ, уже известно о том, что по меньшей мере 100 человек получили ранения. В некоторых местах начались пожары.
Как сообщалось ранее, в СМИ появились сообщения, что в пейджеры израильскими специалистами было заложено около 20 грамм взрывчатки, а в действие ее привело резкое повышение температуры батареи.
В Ливане обвиняют в случившемся сотрудников израильской спецслужбы "Моссад", сам Израиль свою причастность не подтверждает.