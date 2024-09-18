"Пейджерна атака" отримала продовження: у Лівані вибухають гаджети та автомобілі (фото та відео)

Повідомляється про ще про мінімум сотні поранених

Не минуло й доби після серії вибухів у Лівані, в ході якої члени радикального руху "Хезболла" масово детонували пейджери, як ситуація повторилася знову. На цей раз з ладу почала виходити й інша електроніка.

За даними Al-Hadath, вибухи збіглися з похороном членів "Хезболли". Зазначається, що серія вибухів сталася у Бейруті та сусідніх населених пунктах.

Підконтрольні бойовикам ресурси повідомляють, що вибухають електронні пристрої, гаджети, електроніка на мотоциклах, автомобілях і не лише. Є інформація навіть про те, що вибухали кухонні прилади та сканери відбитків пальців.

Керівництво руху віддало наказ своїм членам позбавитися електронних пристроїв у принципі. Крім того, відреагували на це й у Сирії, де солдатам армії Башара Асада надали аналогічний наказ.

За даними місцевих ЗМІ, вже відомо про те, що щонайменше 100 людей зазнали поранень. У деяких місцях почалися пожежі.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилися повідомлення, що в пейджери ізраїльськими фахівцями було закладено близько 20 грамів вибухівки, а в дію її призвело різке підвищення температури батареї.

У Лівані звинувачують у тому, що сталося співробітників ізраїльської спецслужби "Моссад", сам Ізраїль свою причетність не підтверджує.