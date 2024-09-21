А що сталося? Майже половина росіян не підтримує амбіції Путіна та хоче миру з Україною

Трохи більше третини росіян готові воювати далі, майже половина громадян Росії хоче термінового укладення миру

Російським громадянам, схоже за все, війна з Україною вже не так подобається, як на початку вторгнення. Майже половина громадян Росії, 49%, підтримує укладення миру з Україною та виведення російських військ без досягнення цілей так званої "СВО", як в РФ стидливо звуть війну проти України.

Про це свідчать результати опитування проєкту "Хроніки" і дослідницької групи Extreme Scan. Зазначається, що 49% – це максимальний показник від початку війни, водночас тільки 33% росіян готові воювати до "переможного кінця", що є найнижчим показником з лютого 2022 року.

Окрім цього, 63% росіян підтримують укладення миру між Україною та РФ на основі взаємних поступок, якщо це станеться протягом найближчого року. 49% обрали мир замість мобілізації, тільки 29% підтримали проведення нової хвилі мобілізації та фактичне продовження війни.

Цікаво, що значно зросли цифри тих, хто не боїться відкрито сказати про небажання укладати контракт з російським міністерством оборони та їхати на війну – таких набралося 30%. З іншого боку, показник росіян, які готові їхати воювати, обвалився до 32%.

Раніше "Телеграф" писав, що уряд Німеччини висловив сумніви щодо готовності російського керівництва до конструктивних мирних переговорів стосовно ситуації в Україні. Офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що нещодавні висловлювання російської влади не створюють враження про її бажання вести конструктивний діалог.