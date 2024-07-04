Мирные переговоры с Кремлем: Путин подтвердил готовность договариваться на своих условиях

Российский диктатор снова вспомнил о переговорах 2022 года

Соглашение между Украиной и Россией, о котором договаривались в Стамбуле весной 2022 года, может быть положено в основу будущих мирных переговоров. Россия готова к продолжению диалога.

Об этом на встрече "ШОС Плюс" в Астане заявил российский диктатор Владимир Путин, пишут российские СМИ. По его словам, "стамбульские договоренности остаются на столе".

"Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто", — заявил он.

Путин сообщил, что глава украинской делегации тогда якобы "парафировал" эти соглашения. По его словам, это значит, что эти соглашения "вполне устраивали Украину".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Путиным до выхода на границы 1991 года. Однако, по его словам, это будет возможно только в том случае, если Запад усилит поддержку, а ВСУ выйдут на "границы 2022 года".