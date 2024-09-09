Громкие заявления Путина о переговорах – пустые разговоры? В Германии насторожили заявлением

Мирные переговоры под угрозой

Правительство Германии выразило сомнения в готовности российского руководства к конструктивным мирным переговорам по ситуации в Украине. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что недавние высказывания российских властей не создают впечатление ее желания вести конструктивный диалог.

В то же время в Берлине отмечают общемировое стремление к скорейшему завершению войны. Как сообщает немецкое информационное агентство DPA, эта позиция была озвучена во время брифинга в Берлине 9 сентября.

Хебештрайт отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц готов к телефонному разговору с российским президентом, если сочтет это целесообразным. Однако пока в правительстве не видят предпосылок для такого шага. Представитель немецкого правительства также подчеркнул, что говорить о дате следующей мирной конференции рано.

Ранее канцлер Шольц в интервью телеканалу ZDF высказался за ускорение перехода к мирному процессу в Украине. Он отметил необходимость достижения "справедливого мира" для Украины. При этом о возможности ее капитуляции или предоставлении России передышки в военных действиях не может идти речи.

Канцлер также поддержал идею участия России во втором "саммите мира" по поиску путей мирного урегулирования конфликта. Шольц подтвердил, что подобная конференция обязательно состоится, хотя конкретных дат не назвал.

Ранее "Телеграф" писал, пригласят ли Путина на Второй саммит мира. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.