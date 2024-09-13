Телеведущая готовилась к должности целых три года

Известную российскую пропагандистку Ираду Зейналову, рассказывающую о "распятом мальчике", назначили послом России в Маврикий.

Соответствующий указ подвисал президент России Владимир Путин. Отмечается, что до 2016 года Зейналова работала на Первом канале, позже – на НТВ.

В сети пропагандистка известна тем, что утверждала подлинность известного фейка о "распятом мальчике". А также тем, что во время съемки одного из репортажей послала ребенка.

"Мальчик, иди отсюда в жо**", — сказала она.

Зейналова уже сообщила, что завершила карьеру журналиста. Поэтому в воскресенье, 15 сентября, будет финальный выпуск на росТВ.

По словам пропагандистки, она готовилась к этому посту более трех лет и училась в Дипаакадемии.

"Это большой кредит доверия от президента. И я не должен подвести это доверие", — добавила она.

Ирода Зейналова

Заметим, что в июле 2014 года в программе на Первом канале вышел телесюжет о "распятом мальчике". В нем женщина представилась беженкой из Славянска Донецкой области, она рассказывала о том, как украинские военнослужащие якобы садистские казнили ребенка. Никаких подтверждений этой информации многочисленным раследователям не удалось найти. Позже сама Зейналова признала, что у журналистов нет доказательств этой якобы казни, кроме рассказа "реально существующей женщины".

Напомним, что недавно в России военные не пропустили скорую к патриарху Кириллу, которому стало плохо во время торжественного мероприятия.

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