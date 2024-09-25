Кремль готує свою відповідь на можливий дозвіл Україні бити по РФ: до чого тут єменські бойовики

Росіяни називають ці ракети високоточною зброєю

Росія, яка отримує ракети для війни в Україні з КНДР, Ірану і не тільки, може постачати єменським повстанцям-хуситам протикорабельні ракети за посередництва Ірану. Між Москвою та хуситами уже певний час тривають переговори щодо цього.

Про це повідомляє агентство Reuters, що посилається на власні джерела. За даними видання, йдеться про можливе постачання ракет "Яхонт" (P-800 "Онікс"). Ці ракети здатні точно вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Якщо постачання відбудеться, це може суттєво посилити бойовий потенціал хуситів та збільшити загрозу для комерційного судноплавства у Червоному морі.

За даними Reuters, представники Росії та хуситів уже щонайменше двічі зустрічалися в Тегерані цього року. Очікується, що найближчим часом відбудуться нові зустрічі для обговорення деталей можливого постачання десятків ракет.

Варто зазначити, що з листопада минулого року хусити неодноразово атакували кораблі у Червоному морі, використовуючи безпілотники та ракети. Ці атаки призвели до потоплення щонайменше двох суден та захоплення ще одного. Внаслідок цього було порушено світову морську торгівлю, а судноплавні компанії були змушені змінювати маршрути.

У відповідь на дії хуситів США та Велика Британія завдали ударів по їхніх позиціях. Однак ці заходи не змогли повністю зупинити атаки угруповання на судна у Червоному морі.

Експерти вважають, що передача ракет "Яхонт" хуситам може стати "зміною правил гри" для регіональної безпеки. Ці ракети є однією з найдосконаліших у світі протикорабельних систем. Вони здатні ковзати поверхнею моря на швидкості, що вдвічі перевищує швидкість звуку. Це робить їх важкими для виявлення та перехоплення.

Високопоставлений американський чиновник, ім’я якого журналісти не називають, назвав можливе постачання ракет "дуже тривожним". За його словами, це може підірвати міжнародні зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства та стабільності в Червоному морі та на Близькому Сході.

Варто зазначити, що ні місія Ірану в ООН, ні Міністерство оборони Росії не прокоментували цю інформацію. Офіційний представник хуситів Мохамед Абдель-Салам заявив, що йому нічого не відомо про такі переговори.

Експерти пов'язують можливе рішення Росії озброїти хуситів з ситуацією в Україні. Зокрема, це може бути реакцією на потенційне рішення західних держав дозволити Україні завдавати ударів по території Росії зброєю далекого радіусу дії.

Через це затривожились не лише США та їхні союзники, але й регіональні партнери, зокрема Саудівська Аравія. За інформацією Reuters, саудівські офіційні особи висловили своє незадоволення безпосередньо російській стороні.

Експерти зазначають, що для успішної передачі та застосування ракет "Яхонт" хуситам знадобиться технічна допомога Росії, а також навчання військових. Крім того, постає питання, як доставити та привести в дію ці ракети таємно.

Технічні характеристики ракет "Онікс" або "Яхонт"

Ракета Онікс

П-800 "Онікс" — це універсальна надзвукова протикорабельна ракета середньої дальності, розроблена в СРСР наприкінці 1970-х років. На міжнародному ринку ця ракета відома під експортною назвою "Яхонт". Ракета призначена для боротьби з надводними військово-морськими групами, окремими кораблями та наземною інфраструктурою в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.

Основні характеристики:

Довжина:

корабельний варіант: 8-8,6 м;

авіаційний варіант: 6,1 м.

Технічні параметри:

діаметр: 0,67 м;

стартова маса: 3000 кг;

максимальна швидкість: 2,6 Маха (близько 3182 км/год).

Бойові можливості:

дальність польоту: до 300 км;

система наведення: інерціальна + активно-пасивна радіолокаційна ГСН;

маса бойової частини: 200-300 кг.

Ракета "Онікс" вирізняється своєю універсальністю та може запускатися з різних платформ, включаючи надводні кораблі, підводні човни та берегові комплекси. Її надзвукова швидкість на всіх ділянках польоту та висока стійкість до радіоелектронної протидії роблять її складною ціллю для систем протиракетної оборони.

Модифікації та застосування:

Модифікації:

"Онікс-М": збільшена дальність до 800 км, підвищена точність;

"Яхонт-А": авіаційний варіант.

Ракети "Онікс" застосовувались під час війни в Сирії у 2016 році. Ними уразили ціль на суші. Також Росія цими ракетами обстрілювала Одещину з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав також про те, що спецназ ГУР дістався Сирії. Він атакував російську базу. На ній неподалік сирійського Алеппо росіяни виробляли та тестували ударні дрони.