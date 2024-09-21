Полсотни авиаударов за час: Израиль провел новую атаку на Ливан (видео)

Взрывы произошли по всему Ливану

Израиль проводит новую атаку на радикальное движение "Хезболла". С этой целью он нанес массивные удары по Ливану.

По данным представителя израильской Армии Даниэля Хагари, десятки истребителей подняты в воздух, чтобы нанести удары по месторасположению пусковых установок. Его слова приводит CNN.

Согласно данным ливанских СМИ, в субботу вечером в нескольких районах южного Ливана менее чем за 40 минут произошло более 50 авиаударов. Днем в ходе первой волны атаки было нанесено около сотни ударов в течение часа.

"В целом, сегодня мы нанесли удары примерно по 400 пусковым установкам "Хезболлы", — рассказал Хагари во время брифинга.

Кроме того, он добавил, что также идет охота на высокопоставленных командиров и штабы. По словам Хагари, таким образом были ликвидированы 16 важных для "Хезболлы" лиц, среди которых старший командир Ибрагим Акиль.

Как сообщалось ранее, до начала атаки в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров, вследствие чего несколько тысяч человек получили ранения. После этого в Бейруте начали взрываться другие электронные приборы, вроде раций, телефонов и кухонных принадлежностей.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант после этого заявил, что война против радикалов выходит на новую фазу, а внимание армии сместится с Сектора Газа на Ливан.