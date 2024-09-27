"Пейджерна атака" на "Хезболлу": як здетонували пристрої та де була вибухівка

Ліванські спецслужби провели розслідування і з'ясували це

Під час "пейджерної атаки" на "Хезболлу" у Лівані здетонували вибухівки у батареях приладів, які Ізраїль завчасно туди помістив.

Як зазначає CNN з посиланням на двох високопоставлених ліванських співробітників служб безпеки, пейджери, які вибухнули 17 вересня, не отримували повідомлень і були вимкнені.

"Пейджери, використані під час контрольованих вибухів, були вимкнені під час нападу 17 вересня, а це означає, що вони не отримали повідомлення, яке призвело до детонації скомпрометованих пристроїв", — йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що ліванські правоохоронці задля встановлення обставин та причин вибухів провели серію контрольованих вибухів кількох замінованих пейджерів.

За словами одного із співрозмовників видання, вибухівка знаходилась всередині акумуляторів. Вона була захована так, що її неможливо було виявити. Водночас не уточується, які саме перевірки проходили пейджери під час ввозу до країни.

За даними другого джерела, вибухова речовина була інтегрована в літієву батарею пейджера і її практично неможливо було виявити. Це виявили під час дослідження одного зі скомпрометованих пейджерів та його контрольованого підриву.

Зазначається, що вибуховий пристрій у пейджерах складався з п'яти основних компонентів: джерела живлення, ініціатора, детонатора, заряду вибухової речовини і корпусу в який все це поміщається.

Водночас, за словами колишнього офіцера британської армії та експерта зі знешкодження вибухонебезпечних предметів Шона Мурхауса, для підриву пейджерів достатньо було додати лише детонатор та заряд вибухівки.

"Це слід було зробити так, щоб його не було видно", – сказав Мурхаус.

Він наголосив, що певну роль у закладанні вибухівки відіграла і будова нової батареї. Адже невеличкий заряд вибухівки, ймовірно, заклали у металевий корпус акумулятора, що унеможливило його виявлення, наприклад, за допомогою рентгенівських променів.

Водночас, попри усі ці розслідування і дослідження, ліванська влада вважає, що пристрої підірвали через відправлене на них повідомлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ірані захвилювались після ударів Ізраїлю по "Хезболлі".