"Последствия будут необратимы": в Иране взволновались после ударов Израиля по Хезболле

Также он пригрозил отомстить за убийство лидера ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется с каждым днем. Израиль начал военную операцию против Ливана, начав новый этап конфликта в регионе. Напряженность растет. На фоне этих событий президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал громкое заявление, предупреждая о возможных "необратимых последствиях" вовлечения его страны в конфликт.

Пезешкиан, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. По его словам, Тель-Авив стремится втянуть Иран в конфликт между Израилем и поддерживаемой Тегераном "Хезболлой" в Ливане, который длится уже почти год, передает Reuters.

Главное из заявлений Масуда Пезешкиана

"Мы не стремимся быть причиной нестабильности на Ближнем Востоке. Последствия такого развития событий будут необратимы ", — подчеркнул иранский лидер. Он подчеркнул желание Ирана жить в мире и избежать войны, обвиняя Израиль в попытке создать "тотальный конфликт".

Стоит отметить, что занимающий пост президента с июля этого года Пезешкиан позиционирует себя как умеренный политик. Он пришел к власти с обещаниями проводить прагматическую внешнюю политику. Однако в своем заявлении он обвинил международное сообщество в молчаливом согласии с тем, что он назвал "геноцидом Израиля" в секторе Газа.

Призыв иранского президента к разрешению конфликта путем диалога раздался на фоне интенсивных воздушных ударов Израиля по позициям "Хезболлы". Эти атаки привели к наибольшему количеству жертв в Ливане за последний год противостояния между израильскими силами и поддерживаемой Ираном группировкой.

На вопрос о возможности прямого вмешательства Ирана в конфликт между Израилем и "Хезболлой" Пезешкиан ответил уклончиво: "Мы будем защищать любую группу, которая защищает свои права и себя". Он удержался от дальнейших уточнений, оставляя простор для интерпретаций.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель, также находящийся в Нью-Йорке, охарактеризовал ситуацию как "почти полную войну". Он призвал мировых лидеров приложить все усилия для прекращения конфликта, отметив срочность этого вопроса.

Какая ситуация в зоне боевых действий сейчас

Конфликт между Израилем и "Хезболлой" привел к массовому перемещению населения из приграничных районов обеих стран. Израиль заявляет о преимуществе дипломатического решения, которое отодвинуло бы "Хезболлу" подальше от границы. Ливанская группировка настаивает на том, что только прекращение войны в Газе может остановить боевые действия.

Тем временем в понедельник, 23 сентября, Израиль нанес массированную атаку по Ливану. Представители Ливана говорят, что из-за атаки убиты по меньшей мере 492 человека, тысячи сбежали с юга страны. Президент Израиля посоветовал местным эвакуироваться, ведь война ведется не с ними, а с Хезболлой, использующей мирное население как живой щит.

Карта боевых действий на юге Ливана

Важно отметить, что региональная политика Ирана в значительной степени определяется элитой Революционной гвардии, подчиняющейся исключительно верховному лидеру аятолли Али Хаменеи. Пезешкиан с момента вступления в должность неоднократно подтверждал антиизраильскую позицию Ирана и его поддержку сопротивления в регионе.

Отдельно президент Ирана затронул тему убийства лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханийе на территории Ирана в конце июля. На вопрос о возможной мести за это убийство Пезешкиан ответил: "Мы ответим в подходящее время и в должном месте, подходящим образом".

Пезешкиан также выразил разочарование обещанным прекращением огня между Израилем и ХАМАС. "Нам говорили, что в течение недели будет заключено соглашение о прекращении огня, но эта неделя так и не наступила. Зато Израиль продолжает расширять свои атаки", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Израиль атакует "Хезболлу" в Ливане и получает мощный ответ. Все в огне.