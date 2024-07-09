В Россию вылетела элитная военная делегация из КНДР: что известно

Очередное доказательство сближения диктаторских режимов

После слухов о том, что Северная Корея отправит войска в Россию для "восстановления инфраструктуры на Донбассе", стало известно о визите северокорейской элитной военной тренировочной делегации. Она отправилась с визитом в рамках первого военного обмена между странами в понедельник, 8 июля.

Государственное северокорейское информационное агентство KCNA сообщает, что эту делегацию возглавляет Ким Гум Чхоль. Он является президентом Военного университета имени Ким Ир Сена.

Это военное учреждение носит имя основателя государства КНДР. По факту, университет является полигоном для подготовки элитных военных офицеров, пишет Reuters.

Действующий лидер государства Ким Чен Ын также его посещал. Он находился там после учебы в Швейцарии, когда готовился стать следующим главой страны после отца.

Пока нет информации о цели визита военной делегации. Также неизвестно, где остановятся военные из Северной Кореи.

Это подчеркивает сближение двух диктаторских режимов. Reuters сообщает, что за последний год было зафиксировано рекордное количество визитов чиновников между КНДР и РФ. В том числе и визит Путина в Ким Чен Ин в июне.

Лидеры государств договорились об углублении партнерства в военной сфере. Это говорит о том, что Путин собирает коалицию вокруг России, чтобы противостоять Западу.

Отметим, что визит российского диктатора в Пхеньян разозлил Южную Корею. Официальный Сеул пообещал оказать военную помощь Украине, если КНДР с РФ продолжат сближение.

Однако Северная Корея продолжает являться одним из главных партнеров России. Она предоставляет вооружение, а также заявляла о готовности помочь людьми.

"Телеграф" ранее сообщал, что КНДР передала России более полутора миллионов артиллерийских снарядов. Этот объем был направлен в РФ всего за шесть месяцев.