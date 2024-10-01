Байден обиделся на Камалу Харрис? СМИ рассказали, что его задело

В то же время американский лидер хочет ей помочь

Президент США Джо Байден жалуется на то, что Демократическая партия и возможный преемник на посту, вице-президент Камала Харрис, забыли о нем. Но когда Харрис упомянула Байдена, он расстроился еще больше.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на шесть информированных источников. По словам одного из них, чувства американского лидера сейчас противоречивы. "Это очень сложно", — сказал он.

По информации издания, глава США отмечал в частных беседах, что вице-президент Камала Харрис в последнее время не упоминала его в своих предвыборных речах. Но больше всего его задело, когда она все-таки заговорила о нем. Это произошло во время дебатов с Дональдом Трампом.

"Очевидно, я не Джо Байден", — заявила тогда Харрис, добавив: "И я, конечно, не Дональд Трамп. И то, что я предлагаю, — это новое поколение лидеров для нашей страны". Она сделала это замечание в ответ на утверждение Трампа, что "она — Байден", когда он пытался доказать, что экономическая политика Харрис и президента ничем не отличается.

Некоторые из ее советников считают, что Харрис нужно было сказать "Я не Джо Байден", а не "Я не президент", поскольку последнее могло бы создать впечатление, что она не способна выполнять эту работу, пишет издание, цитируя информированных собеседников.

"Поэтому ей приходится говорить: "Я не он". Она не может сказать: "Я не президент", потому что люди скажут, что она не готова это сделать", — пояснил источник NBC. "Он это понимает. Это все равно не становится менее болезненным".

Несмотря на свои эмоции, Байден понимает, что отсутстствие упоминаний о нем или же упоминания в таком контексте с политической точки зрения, рассказал один из источников. Глава Белого дома также ежедневно спрашивает, может ли он как-то еще помочь Харрис.

Напомним, президент США Джо Байден перед уходом со своего поста может согласиться на определенные продвижения по вопросу вступления Украины в НАТО. Статус заявки Киева может быть повышен уже в скором времени.