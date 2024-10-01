Байден образився на Камалу Гарріс? ЗМІ розповіли, що його зачепило

Водночас, американський лідер хоче їй допомогти

Президент США Джо Байден скаржиться на те, що Демократична партія та можливий наступник на посаді, віцепрезидент Камала Гарріс, забули про нього. Але коли Гарріс згадала Байдена, він засмутився ще більше.

Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на шість поінформованих джерел. За словами одного з них, почуття американського лідера зараз суперечливі. "Це дуже складно", — сказав він.

За інформацією видання, глава США наголошував у приватних бесідах, що віцепрезидент Камала Гарріс останнім часом не згадувала його у своїх передвиборчих промовах. Але найбільше його зачепило, коли вона таки заговорила про нього. Це сталося під час дебатів із Дональдом Трампом.

"Очевидно, я не Джо Байден", — заявила тоді Гарріс, додавши: "І я, звичайно, не Дональд Трамп. І те, що я пропоную — це нове покоління лідерів для нашої країни". Вона зробила це зауваження у відповідь на твердження Трампа, що "вона — Байден", коли він намагався довести, що економічна політика Гарріс та президента нічим не відрізняється.

Деякі з її радників вважають, що Гарріс треба було сказати "Я не Джо Байден", а не "Я не президент", оскільки останнє могло б створити враження, що вона не здатна виконувати цю роботу, пише видання, цитуючи поінформованих співрозмовників.

"Тому їй доводиться говорити: "Я не він". Вона не може сказати: "Я не президент", тому що люди скажуть, що вона не готова це зробити", — пояснило джерело NBC. "Він це розуміє. Це все одно не стає менш болючим".

Незважаючи на свої емоції, Байден розуміє, що відсутність згадок про нього чи згадування в такому контексті з політичної точки зору, розповіло одне з джерел. Глава Білого дому також щодня запитує, чи може він якось допомогти Гарріс.

Нагадаємо, президент США Джо Байден перед залишенням своєї посади може погодитися на певні поступи з питання вступу України до НАТО. Статус заявки Києва може бути підвищено вже незабаром.