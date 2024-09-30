Байден планирует поговорить с Нетаньяху: хочет отговорить Израиль от войны

Перед ликвидацией Насраллы Нетаньяху отклонил предложение о прекращении огня при посредничестве США и Франции

Президент США Джозеф Байден планирует разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он сделает это в ближайшее время, поскольку после ликвидации генерального секретаря проиранской радикальной группировки "Хезболла" Хасана Насраллы напряженность на Ближнем Востоке растет большими темпами.

Об этом сообщило CNN, приведя комментарий Байдена для прессы после его визита в военно-воздушную базу в Дувре. Байден подтвердил, что поговорит с Нетаньяху. По словам американского президента, хотелось бы избежать тотальной войны на Ближнем Востоке.

"Мы действительно должны избежать [войны]… Мы уже приняли меры предосторожности в отношении наших посольств и персонала, который хочет уехать, но мы еще не решили этот вопрос. Но мы изо всех сил работаем с французами и многими другими", – сказал он.

Издание напоминает, что перед ликвидацией Насраллы Нетаньяху отклонил предложение о прекращении огня при посредничестве США и Франции. Это сильно разозлило Вашингтон. Более того, о "пейджерной операции" в Бейруте и о подготовке ликвидации Насраллы Израиль сообщил США только после начала этих событий, что выбило американских чиновников еще сильнее.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Иране взволновались после ударов Израиля по Хезболлу. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал громкое заявление, предупреждая о возможных "необратимых последствиях" втягивания его страны в конфликт.

Как сообщалось ранее, ликвидация предводителя "Хезболлы" произошла 27 сентября во время израильского авиаудара по Бейруту, вместе с ним погибли и несколько командиров, среди которых командующий южным фронтом Али Карки. Считается, что новым лидером движения станет Хашем Сафи ад-Дин, являющийся родственником Насраллы.