"Она такой родилась": Трамп жестко "наехал" на Харрис и поймал волну критики от правозащитников (видео)

Он также высказался насчет Байдена

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал умственные способности вице-президента США Камалы Харрис. Он заявил, что она родилась "умственно отсталой".

Об этом Трамп сказал во время выступления на митинге в городе Прери-дю-Шин в штате Висконсин, пишет The Washington Post. Его слова уже вызвали критику со стороны защитников людей с инвалидностью.

"Камала имеет умственные отклонения. Если бы республиканец сделал то, что она сделала, этому республиканцу объявили импичмент и отстранили от должности, и это было бы справедливо за серьезные преступления и проступки", — сказал он.

Трамп также предположил, что Харрис "такой родилась". Эти слова вызвали одобрение у толпы.

"Джо Байден стал психически неполноценным. Камала родилась такой. Она такой родилась. И если вы подумаете об этом, только умственно неполноценный человек мог допустить, чтобы это произошло с нашей страной", – сказал он.

Трамп назвал Харрис "очень тупым человеком". Он также не раз неправильно произносил ее имя.

Эти слова кандидата в президенты США вызвали критику. Генеральный директор и президент Американской ассоциации людей с ограниченными возможностями Мария Таун заявила, что комментарии Трампа "говорят гораздо больше о нем и его неточных, ненавистных предубеждениях в отношении людей с ограниченными возможностями, чем о вице-президенте Харрис или любом лице с инвалидностью".

"Трамп придерживается ложного убеждения, что если человек имеет инвалидность, он менее достойный. Это представление неправильно и вредит людям с ограниченными возможностями", — добавила она.

Напомним, Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. И он постарается закончить войну в Украине выгодно для обеих сторон конфликта.