Усиление плана победы и не только. О чем Зеленский говорил с Байденом и Харрис

Зеленский встретился с Джо Байденом и кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис

В четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Во время встречи обсуждались вопросы оказания Украине военной помощи и предложенного Зеленским плана победы в войне с Россией.

Об этом сообщил "Голос Америки". Лидер США объявил об оказании Украине дополнительной военной помощи на 2,4 млрд долларов в рамках программы USAI, которая предусматривает закупку оружия у производителей.

Данный пакет включает в себя:

боеприпасы и снабжение для украинских систем ПВО;

боеприпасы "воздух-земля";

беспилотные летательные системы и компоненты по обеспечению украинского производства беспилотников;

оборудование для борьбы с БПЛА;

беспилотные надводные суда;

оборудование безопасной связи;

оборудование и материальные средства поддержки украинского производства боеприпасов;

запасные части, техническое обслуживание и поддержка и другое вспомогательное оборудование.

Также Байден подписал указ о выделении 5,55 миллиарда долларов для помощи Украине из стратегических запасов США. В ходе встречи он озвучил два ключевых элемента, необходимых для победы Украины. Первый — это укрепление позиций Украины на поле боя, второй — это оказание долгосрочной помощи Украине.

"Скажу ясно, Россия не победит в войне. Россия в Украине не воцарится. Украина победит, и мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу", — сказал президент Соединенных Штатов. В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявления о снятии ограничений для Украины на удары вглубь России после встречи Байдена и Зеленского не ожидается.

Кроме Джо Байдена Владимир Зеленский встретился и с кандидатом на пост президента США от Демократической партии Камалой Харрис. В ходе встречи она заявила о своей поддержке Украины.

"Кое-кто в США хочет заставить Украину отдать свои территории России. Путин не предлагает мир, он предлагает капитуляцию. Это опасно и недопустимо. Никакие вопросы о войне не могут решаться без Украины", — заявила Харрис. В свою очередь Зеленский заявил, что справедливый мир возможен только с помощью Соединенных Штатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у президента США Джо Байдена есть несколько месяцев до ухода с должности. За это время он может предпринять несколько важных шагов в поддержку Украины.