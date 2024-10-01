Больше сотни иранских ракет полетели на Израиль: в Тель-Авиве взрывы (видео)

Тревога прозвучала почти по всему Израилю

Иран похоже все же совершил запуски ракет по Израилю. Это происходит на фоне начала израильской наземной операции против радикального движения "Хезболла" в Ливане.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Израиля в соцсети Х. В большинстве районов страны объявлена воздушная тревога.

"Все израильские граждане находятся в бомбоубежищах, поскольку Иран запустил ракеты по Израилю", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Clash Reports, всего по Израилю было запущено более сотни баллистических ракет, а основной удар направлен на центральные и восточные части страны.

Также там поделились кадрами, на которых в небе видны взрывы и следы от полета иранских ракет. Также сообщается, что в Тель-Авиве прозвучали взрывы.

По данным израильских СМИ всего Иран запустил около 400 ракет, однако пока официальных подтверждений этой информации нет. В Силах обороны Израиля говорят, что взрывы, которые слышат граждане, являются следствиям работы ПВО.

Также появились сообщения о том, что президент США Джо Байден проводит экстренное заседание в Белом доме.

Кадры запуска ракет также были показаны в иранском "Корпусе стражей исламской революции".

Как сообщалось ранее, Израиль начал военную операцию против Ливана, начав новый этап конфликта в регионе. На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "необратимых последствиях" вовлечения его страны в конфликт. Он также обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.