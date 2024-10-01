Більше сотні іранських ракет полетіли на Ізраїль: у Тель-Авіві вибухи (відео)
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Тривога пролунала майже по всьому Ізраїлю
Іран схоже все ж таки здійснив запуски ракет по Ізраїлю. Це відбувається на тлі початку ізраїльської наземної операції проти радикального руху "Хезболла" у Лівані.
Про це повідомила пресслужба Сил оборони Ізраїлю в соцмережі Х. У більшості районів країни оголошено повітряну тривогу.
"Усі ізраїльські громадяни перебувають у бомбосховищах, оскільки Іран запустив ракети Ізраїлем", — йдеться в повідомленні.
За повідомленням Clash Reports, всього по Ізраїлю було запущено понад сотню балістичних ракет, а основний удар спрямований на центральні та східні частини країни.
Також там поділилися кадрами, на яких у небі видно вибухи та сліди від польоту іранських ракет. Також повідомляється, що у Тель-Авіві пролунали вибухи.
За даними ізраїльських ЗМІ всього Іран запустив близько 400 ракет, проте поки що офіційних підтверджень цієї інформації немає. У Силах оборони Ізраїлю кажуть, що вибухи, які чують громадяни є наслідками роботи ППО.
Також з'явилися повідомлення про те, що президент США Джо Байден проводить екстрене засідання у Білому домі.
Кадри запуску ракет також були показані в іранському "Корпусі вартових ісламської революції".
Як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, розпочавши новий етап конфлікту у регіоні. На тлі цього президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив про можливі "незворотні наслідки" залучення його країни до конфлікту. Він також звинуватив Ізраїль у спробі спровокувати повномасштабну війну Близького Сходу.