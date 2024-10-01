"Иран готовит неизбежную атаку": Белый дом предупредил об опасности для Израиля

В Штатах заверили, что помогут Израилю

В Белом доме заявили, что Иран готовит атаку баллистическими ракетами по Израилю. США готовы сделать все возможное, чтобы помочь Израилю перехватывать все, что направит Иран.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Белого дома. Он отметил, что прямое военное нападение на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана.

"У Соединенных Штатов есть признаки того, что Иран готовится к неизбежному запуску баллистической ракеты против Израиля. Мы активно поддерживаем оборонительные приготовления для защиты Израиля от этой атаки. Прямое военное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана", — сказал источник.

Также представитель Белого дома добавил, что США готовы помощь перехватывать все, что Иран направит в сторону Израиля.

"Подобно тому, как США предложили свою помощь в апреле, когда Иран запустил волну беспилотников и ракет в сторону Израиля — подавляющее большинство из которых было успешно перехвачено", — заявил американский чиновник.

Масштабы предполагаемой иранской атаки на этот раз пока неясны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль начал военную операцию против Ливана, начав новый этап конфликта в регионе. На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "необратимых последствиях" вовлечения его страны в конфликт. Он также обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке