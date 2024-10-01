Нетаньяху может попросить Путина о важной услуге: СМИ анонсировали их разговор

Официально об этом не сообщалось

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это может произойти на фоне возможной атаки Ирана на еврейское государство.

Об этом сообщает израильский портал Ynet. Отмечается, что продолжаются переговоры о телефонном звонке двух лидеров.

"Ожидается, что этот разговор, если он состоится, будет с целью попросить Путина использовать свое влияние, чтобы предотвратить прямое нападение Ирана на Израиль. Последний разговор между Нетаньяху и Путиным состоялся 10 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

Как известно, 1 октября в Белом доме заявили, что Иран готовит атаку баллистическими ракетами по Израилю. Высокопоставленный представитель Белого дома отметил журналистам, что прямое военное нападение на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль начал военную операцию против Ливана, тем самым начав новый этап конфликта в регионе. На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "необратимых последствиях" вовлечения его страны в конфликт. Он также обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.