Израиль начал массированную атаку на Ливан: лидер "Хезболлы" поспешил с заявлением (фото, видео)

Над югом Ливана поднимаются столбы дыма.

В четверг, 19 сентября, израильские военно-воздушные силы приступили к масштабной воздушной операции на юге Ливана. Атака состоялась за несколько минут до запланированного выступления лидера "Хезболлы", которое должно было начаться в 17:00.

Об этом сообщает издание Reuters. Последствия ударов также публикуются в соцсетях.

Что происходит сейчас между Израилем и Ливаном

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла выступил с заявлением, в котором обвинил Израиль в объявлении войны. По его словам, израильская операция преследовала цель уничтожить 5000 боевиков "Хезболлы" за две минуты.

Израильский 12 канал также вышел с сообщением о том, что "началась 3 израильско-ливанская война". Тем временем в соцсетях появились видео, на которых виден пролет израильских истребителей над Бейрутом, столицей Ливана.

В Армии Израиля прокомментировали удары, которые наносит ЦАХАЛ по Ливану. Согласно сообщению на официальной странице армии в соцсети Х, целью ударов является ухудшение террористических возможностей и инфраструктуры Ливана.

"Десятилетиями Хезболла вооружала гражданские дома, копала под ними тоннели и использовала гражданских как живой щит, превратив южный Ливан в зону боевых действий.

ЦАХАЛ действует, чтобы обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома и достичь целей войны", — говорится в сообщении.

Справка. Первая Израильско-ливанская война началась 6 июня 1982, когда Израиль начал операцию "Мир для Галилеи". Основной целью операции было уничтожение баз Организации освобождения Палестины (ООП), которая вела атаки на израильские города с территории Южного Ливана. Израильские войска вторглись в Ливан, достигли Бейрута и оцепили город, что привело к эвакуации лидеров ООП в другие арабские страны.

Война привела к большим человеческим потерям и обострению политической ситуации в Ливане. Израиль удерживал южные районы Ливана до 2000 года, когда окончательно вывел свои войска под давлением международного сообщества и рост партизанской активности "Хезболлы".

Вторая Ливанская война состоялась в 2006 году между Израилем и шиитской группировкой "Хезболла", базирующейся в Ливане. Конфликт начался после похищения двух израильских солдат боевиками "Хезболла" и последующего обстрела израильской территории ракетами. Израиль ответил массированными воздушными и наземными атаками на позиции "Хезболлы" в Ливане, что привело к серьезным разрушениям и большим человеческим потерям с обеих сторон. Война продолжалась 34 дня и завершилась резолюцией ООН, призывающей к прекращению огня.

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке набирает обороты. "Телеграф" рассказывал, что во вторник, 17 сентября, Ливан потряс мощные взрывы, в результате которых пострадали сотни боевиков группировки "Хезболла". По последним данным, число раненых превысило 2000 человек. Позже выяснилось, что к этим событиям причастен Моссад. На следующий день, 18 сентября, Израиль объявил о намерениях перенести боевые действия на север.