Почти две сотни ракет и много взрывов: чем закончилась атака Ирана на Израиль (видео)

Часть ракет достигла цели

Массированная ракетная атака Ирана на Израиль завершилась. В израильском Управлении тылом сообщили, что всего было зафиксировано 181 запуск.

Как сообщают местные СМИ The Jerusalem Post и newsru.co.il, изначально сообщалось о 400 иранских ракетах. Однако эта информация не подтвердилась.

В результате обстрела ранения получили два человека, их отправили в больницу, угрозы для их жизни нет. Еще несколько людей получили травмы, пока шли в укрытия.

Также есть сообщения о том, что возле города Иерихон из-за обстрела погиб житель сектора Газы. В настоящее время армия Израиля разрешила жителям покинуть укрытия и вновь открыла воздушное пространство. Всего по стране было зафиксировано 1864 сигнала воздушной тревоги.

В иранских СМИ также появились сообщения о том, что Тегеран обещает устроить более разрушительный обстрел, если Израиль рискнет предпринять ответные меры. Спикер израильской армии уже пообещал, что ответ будет.

На кадрах из сети видно, что некоторые ракеты перехватить не удалось.

Армия обороны Израиля тем временем показала, как ракеты пролетают над Старым городом в Иерусалиме. Примечательно, что это место является священным не только для иудеев, но и для христиан и мусульман.

Также появились видео того, как выглядят иранские ракеты с близкого расстояния.

Также известно, что некоторые ракеты упали в соседней Иордании.

Как сообщалось ранее, Израиль начал военную операцию против Ливана, начав новый этап конфликта в регионе. На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "необратимых последствиях" вовлечения его страны в конфликт. Он также обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.