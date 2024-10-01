Майже дві сотні ракет та багато вибухів: чим закінчилася атака Ірану на Ізраїль (відео)

Частина ракет досягла цілі

Масована ракетна атака Ірану на Ізраїль завершилася. В ізраїльському Управлінні тилом повідомили, що загалом було зафіксовано 181 запуск.

Як повідомляють місцеві ЗМІ The Jerusalem Post і newsru.co.il, спочатку повідомлялося про 400 іранських ракет. Однак, ця інформація не підтвердилася.

Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, їх відправили до лікарні, загрози для їхнього життя немає. Ще кілька людей отримали травми, поки йшли до укриття.

Також є повідомлення про те, що біля міста Єрихон через обстріл загинув мешканець сектору Гази. Нині армія Ізраїлю дозволила жителям залишити укриття та знову відкрила повітряний простір. Всього по країні було зафіксовано 1864 сигнали повітряної тривоги.

В іранських ЗМІ також з’явилися повідомлення про те, що Тегеран обіцяє влаштувати більш руйнівний обстріл, якщо Ізраїль ризикне вжити заходів у відповідь. Спікер ізраїльської армії вже пообіцяв, що відповідь буде.

На кадрах із мережі видно, що деякі ракети перехопити не вдалося.

Тим часом армія оборони Ізраїлю показала, як ракети пролітають над Старим містом в Єрусалимі. Примітно, що це місце є священним не лише для юдеїв, а й для християн та мусульман.

Також з’явилися відео того, як виглядають іранські ракети зблизька.

Також відомо, що деякі ракети впали у сусідній Йорданії.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, розпочавши новий етап конфлікту у регіоні. На тлі цього президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив про можливі "незворотні наслідки" залучення його країни до конфлікту. Він також звинуватив Ізраїль у спробі спровокувати повномасштабну війну Близького Сходу.