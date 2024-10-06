"Я темный MAGA": Трамп выступил на месте покушения, на сцену ворвался Илон Маск со странными заявлениями (видео)

Гендиректор автоконцерна Tesla может жертвовать до 45 млн долларов в месяц на кампанию кандидата от республиканцев

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил в городе Батлер там же, где на него было совершено покушение в июле 2024 года. Его на сцене поддержал американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск.

Трампу удалось собрать тысячи людей. СМИ пишут, что количество пришедших на встречу с республиканцем избирателей "намного больше", чем их было на митинге Трампа 13 июля, когда в американского политика выстрелил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Об этом сообщает DM.

На сей раз в ходе выступления кандидата в президенты трибуну ограждало защитное стекло, которого не было в прошлый раз. Он несколько раз упомянул покушение и заявил, что ти события сделали его сторонников "сильнее, горже, сплоченнее, решительнее и ближе к победе, чем когда-либо прежде".

Одним из приглашенных гостей на встрече стал Илон Маск. Он поднялся на сцену и призвал избирателей проголосовать за Дональда Трампа, "чтобы сохранить демократию в Америке".

Гендиректор автоконцерна Tesla может жертвовать до 45 млн долларов в месяц на кампанию кандидата от республиканцев, поэтому его призыв вряд ли можно назвать сюрпризом. При этом, сам Трамп отвечает ему взаимностью.

Выйдя на сцену на нем была надета черная кепка с надписью MAGA (лозунг Трампа — Make America Great Again).

"Я не просто MAGA, я темный MAGA", — пошутил он.

Трамп отвечает бизнесмену взаимностью — ранее он заявил, что при его президентстве Маск мог бы занять должность министра финансов США.

На сцене в Батлере Маск больше внимания уделил критике оппонентов Трампа. Он не упоминал их имен, но, вероятно, имел в виду кандидатку от демократов Камалу Харрис.

"Другая сторона хочет отнять у вас свободу слова. Они хотят отнять у вас право на ношение оружия", — заявил Маск, сказав, что право голоса у американцев тоже хотят отнять.

"Если они (республиканцы — Ред.) не победят, это будут последние выборы. Таков мой прогноз", — заявил бизнесмен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политолог Максим Джигун сказал, даст ли победа Трампа на выборах в США шансу Украине.