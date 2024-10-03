"Дед, тянете прикол?": Трамп поблагодарил украинца с нецензурным ником, в сети шквал эмоций

Украинцы назвали это мощным ходом

В четверг, 3 октября, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп поблагодарил украинского пользователя с ником zalupa, который в соцсети "Х" лайкнул пост республиканца.

Этот твит Трампа всколыхнул сеть, ведь большинство украинцев восприняли это как шутку, потому что, вероятно, кандидат в президенты не знает значение этого ника.

"zalupa спасибо, что поставил лайк моей публикации!" — говорится в сообщении.

В то же время этот твит вполне может быть работой бота, который автоматически благодарит кого-либо за активность. Об этом также свидетельствует и призыв после благодарности, в котором говорится о выборах 5 ноября и важности правильного выбора народа США.

Со всем тем украинцев такой твит порадовал сильно, большинство в комментариях писали, что уже давно так не смеялись, а кто-то спрашивал: "Может Трампу сказать ху из zalupa?"

Были и те, что намекали на старческую болезнь, потому что, возможно, "дед не выпил свои таблетки". А кто-то отмечал, что это достаточно мощный ход.

В основном украинцы смеются в комментариях этого твита. К тому же сам zalupa отреагировал, написав: "Пожалуйста".

Напомним, что большинство политиков в мире переживают из-за возможной победы Трампа на выборах. Но это не касается нового генсека НАТО Марка Рютте, которого называли в 2019 году "заклинатель Трампа", ведь он смог с ним поладить.

Ранее "Телеграф" писал, что действующий президент США Джо Байден, открыто поддерживавший кандидатку на пост от демократов Камалу Харрис, мог обидеться на нее. СМИ уже рассказали, что его могло задеть.