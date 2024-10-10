Зради немає. Чому Байден насправді не "кинув" Україну з "Рамштайном", і до чого тут Трамп

Лідер держави завжди ставитиме проблеми своєї країни на перше місце.

На штат Флорида в США насувається ураган "Мілтон", який може стати найруйнівнішим за століття. Новий шторм наближається усього за десять днів після потужного урагану "Гелен", який уніс життя понад 200 американців у шести штатах, і залишив без житла сотні тисяч громадян.

"Якщо ви залишитеся в одній з евакуаційних зон, ви помрете", — відверто кажуть жителям Флориди посадовці.

На тлі цієї надзвичайної ситуації президент США Джо Байден скасував свій візит до Німеччини, де мав провести саміт "Рамштайн" з питань озброєння України. Від події були високі очікування, адже це своєрідний фінальний акорд Байдена в об’єднанні союзників для допомоги Києву і одна зі складових його "спадщини".

"Захід 12 жовтня 2024 року переноситься. Оголошення щодо майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України будуть згодом", — підтвердили "Телеграфу" в пресслужбі авіабази "Рамштайн".

І з моральних, і з політичних міркувань президент США в ці дні не може бути деінде, крім своєї країни. Це не перший раз, коли лідер держави відкладає закордонні візити через кризову ситуацію вдома. Адже внутрішні виклики та проблеми завжди стоятимуть вище за зовнішньополітичні.

І, так, контекст виборів тут так само грає свою роль. Адміністрації Байдена-Гарріс важливо продемонструвати американцям, що вони здатні впоратися з наслідками лиха. Особливо коли кожен їхній крок — під пильною увагою штабу Дональда Трампа та Республіканської партії.

Так, 6 жовтня віцепрезидентка Камала Гарріс стала гостею другого за кількістю прослуховувань на Spotify подкасту "Call Her Daddy" (який фокусується на темах стосунків та сексу), де обговорювала з ведучою Алекс Купер репродуктивні права жінок, свою програму доступного житла для молоді тощо.

Верифіковані акаунти у соцмережах, які виступають на підтримку Трампа, поспішили розкритикувати Гарріс за те, що вона нібито "поставила запис секс-подкасту вище за зустріч із постраждалими від урагану". Пізніше виявилося, що насправді віцепрезидентка кілька разів переносила запис передачі якраз через візити до постраждалих штатів і заходи для подолання наслідків негоди.

Пізніше вже сам Трамп в інтерв’ю Fox News розкритикував чинну адміністрацію за надання значної допомоги Україні при малих сумах підтримки американців, постраждалих від урагану "Гелен".

"Отже, у нас є майже 300 мільярдів доларів для України, і при цьому людям пропонують 750 доларів як негайну допомогу за найжахливіший ураган, який ми коли-небудь бачили", — сказав Трамп.

Тому проведення "Рамштайну" цього тижня та участь у ньому Джо Байдена насправді могла обернутися новим приводом для політичних маніпуляцій та втягування теми підтримки України в них. Перенесення саміту — найкраща ідея за таких умов.

Зустріч Контактної групи з питань оборони України обов’язково відбудеться, ймовірно, пізніше у жовтні. Планувалося, що "Рамштайн" пройде за участі лідерів держав, а також міністрів оборони та закордонних справ. Кожна з делегацій — із конкретними пропозиціями, що і коли можуть передати Києву для досягнення переваги на полі бою.

Окремою темою зустрічі може стати шлях України до НАТО. Хоча, нагадаю, ані на зустрічі в форматі "Рамштайн", ані на інших найближчих самітах за участі країн-членів Альянсу очікувати запрошення до членства не варто, максимум — це нові політичні заяви або "дорожні карти". Запрошення — справа консенсусу між усіма союзниками. А в тій же Угорщині прагнуть дочекатися результатів виборів у США, сподіваючись на перемогу Дональда Трампа. Який до ідеї України в НАТО ставиться далеко не прихильно.

Зазначимо, останнє засідання Контактної групи "Рамштайн" пройшло 6 вересня. Тоді США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Нідерланди пообіцяли допомогу з обслуговування винищувачів F-16, а також ракети класу повітря-повітря. Іспанія заявила про передачу додаткового комплексу ППО HAWK, а Німеччина — 12-ти одиниць самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як три країни "Веймарського трикутника" можуть збільшити свою допомогу Україні.