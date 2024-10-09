"Облажался с Украиной". Байден разнес бывшего президента США

Нынешний президент обвинил Обаму в недостаточном реагировании на вторжение РФ в Украину

Президент США Джо Байден считает, что его однопартиец и 44-й президент США Барак Обама вел себя недостаточно смело, когда Россия в 2014 году начала вторжение в Украину и аннексировала Крым. Он говорил об этом в разговорах, содержание которых обнародовал в своей книге "Война" журналист The Washington Post Боб Вудворд.

Отрывки из этой книги опубликовало агентство Associated Press. По данным журналиста, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, Байден прямо обвинял Обаму в том, что он недостаточно сделал для того, чтобы остановить Владимира Путина еще в 2014 году.

"Барак облажался с Украиной в 2014 году. Вот, почему мы тут. Мы облажались. Он (Обама-Ред.) никогда не воспринимал Путина всерьез", — сказал Байден.

Также президент США в ходе разговора возмутился тем, что Белый дом, фактически, ничего не сделал в 2014 году и, таким образом, позволил Путину захватить еще часть Украины — отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в книге описан еще один интересный эпизод.

В 2021 году, когда США получили разведывательную информацию о планах полномасштабной агрессии России против Украины, Байден и его советники посчитали план Кремля вполне реальным, но им трудно было в это поверить. Президент США заявил, что это было бы безумием со стороны РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что кандидат на пост президента США Камала Харрис перед российским вторжением в Украину призывала Владимира Зеленского подготовить план передачи власти преемнику в случае его пленения или гибели.