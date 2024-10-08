Возглавить помощь Украине способна Польша? Как три страны "Веймарского треугольника" могут изменить правила игры

Мешают разногласия в правительствах трех стран.

"Веймарский треугольник" — это объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. Первоначально – для помощи Польше на пути к членству в ЕС. После этого встречи на уровне лидеров государств или министров иностранных дел продолжались для "сверки" внешней политики правительств.

"Веймарский треугольник" был перезапущен в феврале 2024 года, на фоне продолжающегося вторжения РФ в Украину и российских провокаций в странах Европы. Сейчас, за месяц до выборов в США, европейцы все больше задумываются о самостоятельности и независимости от событий в Вашингтоне. Среди модели, которая может помочь в этом, как раз союз Берлина, Парижа и Варшавы.

Тесное сотрудничество между тремя столицами, в том числе для поддержки Киева, стало темой Варшавского форума по безопасности-2024, на котором присутствовал "Телеграф".

Польша имеет свой интерес

"На сегодняшний день "двигатель" ЕС находится между Берлином, Парижем и Варшавой. Учитывая вызовы, с которыми сталкивается французское правительство из-за результатов последних выборов, а также предстоящие выборы в Германии, Польша стала символом стабильности и зрелости в понимании угроз и вызовов для Европы, включая с текущей агрессией России против Украины. Именно поэтому в наших интересах помочь Украине выиграть войну", — сказал Збигнев Писарский, директор фонда Казимира Пулаского, стоявшего за организацией форума.

По его словам, "Веймарскому треугольнику" будет легче привлечь все остальные страны ЕС к более активной поддержке Украины. А руководство в союзе может взять Варшава, даже несмотря на разногласия с Киевом.

"В течение многих лет Польша правильно определяла Россию как основной источник опасности. Российское влияние пыталось исказить этот факт, обвиняя Польшу в русофобии. Но мы не русофобы, мы русореалисты. Поэтому для Польши важно поддерживать все эти процессы и объединять другие страны для укрепления безопасности как Европы, так и Украины.

Украина проделала большую работу, мобилизуя поддержку международных партнеров для укрепления своей безопасности. Но существуют определенные ограничения, которые можно назвать "усталостью от Украины". Поэтому важно наличие представителя, который будет говорить от имени Украины. И я считаю, что Польша может стать одной из стран, которая будет выступать в роли такого адвоката помощи», – добавил Писарский.

Вооружение и членство в НАТО

В отчете форума, который есть в нашем распоряжении, предлагается модель, при которой страны "Веймарского треугольника" при активном участии польской стороны могли бы стать лидерами в поддержке Украины.

"Трудно поверить, что Россия, чья начальная цель заключалась в полном политическом подчинении Украины, удовлетворится частичным успехом. Москва будет воспринимать любые соглашения с Украиной как тактическое перемирие для восстановления своего потенциала перед последующим противостоянием, что может привести к новой войне в Европе на протяжении нескольких лет…

Страны "Веймарского треугольника" должны заняться разработкой эффективных международных механизмов поддержки безопасности Украины на переходный период до вступления в НАТО", — говорится в документе.

Первое предложение для этого — "Веймарская инициатива по безопасности для Украины" для стабильных и координированных поставок вооружения Киеву.

"Хотя уже создано несколько структур для координации поддержки Украины — таких как программа НАТО "Помощь по безопасности и обучение" для Украины (NSATU) или группа "Рамштайн", они все еще действуют как объединение разрозненных усилий каждой из стран-участниц.

Для более эффективной поддержки Украины было бы целесообразно учредить в рамках таких более широких площадок регулярные консультации на уровне министерств обороны и парламентов, где страны "Веймарского треугольника" сначала проводили бы встречи для обсуждения ключевых вопросов и вызовов, чтобы непосредственно решать их и избежать несоответствия в подходах.

Государства "Веймарского треугольника" могли бы возглавить европейские усилия по поддержке Украины, создавая целостные пакеты помощи", — говорится в документе.

Во-вторых, страны могут помочь Киеву на пути к НАТО. Кроме политической воли, важно приближение Вооруженных Сил Украины к стандартам Альянса. Речь о максимальной совместимости с другими вооруженными силами стран — это масса вопросов от калибров боеприпасов до ширины железнодорожных путей.

"Запад должен понимать, что нагрузки и ресурсы, необходимые для реорганизации украинских вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, огромны, что делает эту задачу чрезвычайно сложной, если не невозможной, в условиях ведения жестокой войны", — отмечается в отчете.

Впрочем, страны "Веймарского треугольника" могут сделать вклад благодаря возможностям и опыту. К примеру, Германия уже обучает украинские войска на своей территории. А инициатива, подобная созданию "Украинского легиона" в Польше, может стать общеевропейской.

"Запад должен подготовить полностью совместимые и боеспособные военные формирования для использования Украиной. Такие подразделения могли бы действовать самостоятельно или полусамостоятельно, и стать основой для модернизации и адаптации к стандартам НАТО остальных ВСУ", — предлагается в отчете.

Что мешает?

Впрочем, пока предложенные идеи, к сожалению, на уровне дискуссий и сталкиваются с суровой геополитической реальностью. Основное препятствие – разногласия во взглядах среди стран "Веймарского треугольника" относительно уровня военной помощи Украине.

"Подъем националистических партий в странах "Веймарского треугольника" также несет дополнительный риск. Эти группы могут выступать против международного оборонного сотрудничества… тем самым подрывая необходимый единый подход для эффективной поддержки Украины", — признают организаторы Варшавского форума.

Впрочем, ситуация может измениться уже со следующего года, когда станет понятна политика новоизбранного президента США. По прогнозам нескольких опрошенных "Телеграфом" аналитиков и чиновников, определенное уменьшение вовлеченности Вашингтона в архитектуру европейской безопасности является близкой перспективой, независимо от результатов выборов. Поэтому идея полноценного возрождения "Веймарского треугольника", как никогда, актуальна. Это поможет и Украине, и самой Европе.

Напомним, ранее депутат немецкого Бундестага Антон Хофрайтер в интервью "Телеграфу" рассказал о двух стратегиях Берлина по поддержке Киева.