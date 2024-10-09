"Может стать одним из самых разрушительных": что известно об урагане Милтон в США, как он выглядит и куда мчит (видео)

Почти все западное побережье Флориды оказалось под угрозой урагана

Ураган "Милтон", из-за которого Джо Байден был вынужден отменить свою поездку на "Рамштайн", может стать одним из самых сильных штормов в США за последние 100 лет. Он уже достиг 5 категории мощности (максимальная) и может увеличиться в размерах.

Об этом пишет The Guardian. На западном побережье США, куда несется ураган, проводят экстренную подготовку, люди эвакуируются. Мэр города Тампа (штат Флорида) прямо предупредил жителей: "Вы умрете", если они останутся.

"Почти все западное побережье Флориды оказалось под угрозой урагана, более миллиона человек были вынуждены эвакуироваться, спасаясь от потенциально катастрофических разрушений и отключений электроэнергии, которые могут длиться несколько дней", — отмечает издание.

Национальный центр США по ураганам (NHC) заявил, что "Милтон" сохранит статус крупного урагана и "увеличится в размерах" по мере приближения к Флориде, пройдя мексиканский город Мерида, прежде чем повернуть на север в сторону США.

"У "Милтона" есть потенциал стать одним из самых разрушительных ураганов за всю историю наблюдений для западно-центральной Флориды", — заявили в NHC.

Президент США Джо Байден также заявил, что ураган "Милтон" может стать одним из самых сильных штормов в США за 100 лет, и посоветовал жителям немедленно эвакуироваться, поскольку это "вопрос жизни и смерти".

Согласно прогнозам Национальной метеорологической службы США, "Милтон" обрушится на юго-западное побережье Флориды к вечеру 9 октября и может вызвать разрушения в районах, уже пострадавших от урагана Хелен почти две недели назад.

В настоящий момент, по данным AP, ураган Милтон по-прежнему относится к шторму пятой категории (максимальная). Максимальная постоянная скорость ветра у шторма составляет примерно 260 км/ч. По состоянию на 23:00 вторника он находился в 650 км к юго-западу от города Тампа.

Астронавты NASA показали, как выглядит мощный ураган прямиком из космоса.

При этом в канун выборов ситуация вокруг ураганов продолжает быть политизированной. Так, например, как пишет Politico, Илон Маск использует свою сеть социальных сетей для распространения теорий заговора о предвыборных катастрофах в США. Журналисты пишут, что миллиардер помог распространить обвинения в том, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям "активно блокировало" пожертвования жертвам Хелен.

В своей социальной сети X Маск также усилил слухи о том, что власти Северной Каролины "взяли контроль, чтобы остановить людей, помогающих" пострадавшим жителям, и обвинения в том, что шерифы угрожают арестовать сотрудников FEMA, "если они будут препятствовать спасательным работам и работе по оказанию помощи". Многие из его обвинений были сосредоточены на утверждении, что иммигранты уже исчерпали федеральные фонды по ликвидации последствий стихийных бедствий, что FEMA назвало ложным.

Напомним, ранее мы писали о том, что заседание "Рамштайн" могут перенести после того как Байден не приехал в Германию из-за урагана "Милтон".