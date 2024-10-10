"Були близькі": Трамп заявив, що за його президентства США, Росія та Китай могли роззброїтися

Трамп заявив, що три країни нібито були близькі до підписання справді історичного договору

Колишній президент та діючий кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп стверджує, що за час свого президентства майже вмовив Китай та Росії укласти історичну угоду щодо роззброєння. За його словами, усі три країни повинні були повністю відмовитися від своєї ядерної зброї.

Про це Трамп заявив під час інтерв'ю американським ЗМІ. Трамп стверджує, що підготовку угоди перервало те, що він не став президентом США знову.

"Ми були близькими до укладення угоди щодо повної відмови від ядерної зброї, це було б так добре для всіх країн", – заявив він.

Журналісти спитали його, яких саме країн стосувалася ця угода. Трамп у відповідь зазначив, що на початку – тільки Росії, Китаю та США. Експрезидент додав, що надалі цю угоду поширили б на інші країни, щоправда, як планувалося змусити їх відмовитися від ядерної зброї, не маючи своєї – про це він не сказав.

Нагадаємо, Росія внесла правки до своєї ядерної доктрини та залишила за собою право застосувати ядерну зброю у разі "агресії" проти себе та Білорусі. Також "агресія" проти Росії з боку неядерної держави в союзі з ядерною (тут натяк на Сполучені Штати Америки — ред.) розглядатиметься як напад на Росію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія вирішила не використовувати ядерну зброю доти, доки США самі не займатимуться випробуванням своїх ядерних боєзарядів.