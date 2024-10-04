Готовятся к ядерному удару? В России прошли странные учения

А утром почти по всей территории вопили сирены

В России 4 октября отмечают День гражданской обороны, поэтому во многих городах прошли учения, но они носили в основном противоядерный характер. Так, в ряде городов отработали случаи химического заражения среды и аварий на АЭС.

Как пишут российские паблики, 4 октября в РФ началось с проверки систем оповещения, а затем перешли к основной сути учений.

В сети уже публикуют фото из Анапы, Ульяновска, Когалымы и других городов, где особое внимание было уделено ликвидации последствий химического заражения.

Заметим, что в основном речь шла о том, что делать при ядерном ударе по России.

К тому же, на Кольской АЭС прошли учения по ликвидации последствий аварий. Участие в них приняли более 1100 специалистов и около 140 единиц техники.

Здесь спасатели отрабатывали не удар ракетами по АЭС, а последствия возможного землетрясения, которое могло повредить саму станцию и ее энергоблоки.

Напомним, что утро 4 октября в России началось с сирен, раздававшихся почти в каждом городе, которые не на шутку испугали россиян, ведь они не привыкли к воздушным тревогам.

Добавим, что в Екатеринбурге после учений произошло чрезвычайное событие – вспыхнул пожар на территории колонии строгого режима ИК-10. Огонь охватил значительную площадь. Рядом с колонией расположен завод "Уралеластотехника".

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