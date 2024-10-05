Когда что-то пошло не так: россияне панически готовятся к ядерной войне (фото, видео)

Кое-кто покупает гаражи с подвалами, а кто-то запасается водкой

Укрытия с пищевыми продуктами, консервами, медикаментами, а иногда и с холодным оружием и противогазами начал публиковать на своем канале российский пропагандист Владислав Поздняков. Называет это схронами, которые готовят его подписчики на случай ядерной войны.

Сообщения начали появляться в Telegram-канале Позднякова примерно неделю назад. Примечательно, что под каждым постом преобладают реакции с изображением клоуна.

Фото от подписчицы Анастасии Поздняков сопроводил сексистскими размышлениями о том, что в мире постапокалипсиса женщины будут в особом почете и "их нужно будет активно оплодотворять, чтобы пополнить человеческий род".

Другой подписчик послал Позднякову фото своих приготовлений к апокалипсису. На фотографиях видим разные крупы насыпанные в пластиковые бутылки и кучу консервов. Также в глаза бросается советский противогаз, который якобы должен защитить от радиоактивной пыли.

Другой мужчина прислал Позднякову фото четырехуровневого гаража, который он приобрел специально на случай ядерной войны. Примечательно, что по словам подписчика, едва ли не самыми нужными вещами в апокалипсисе он считает сигареты и водку.

Однако это не удивительно. Алкоголизм и курение в россиянах давно культивируется самим государством еще со времен Советского Союза. Сам автор канала поощряет россиян запасаться именно водкой и сигаретами. По его мнению, они станут новой валютой в постъядерном мире.

На следующем видео от подписчика видим еще один так называемый схрон. Вероятно, в своем подвале мужчина запасается пищевыми продуктами на случай ядерной войны.

Подобные видео очень сильно напоминают истерию времен Холодной войны. В частности, в США американцы массово строили подземные бункеры и запасались пищевыми продуктами. Похоже, денег на строительство капитальных бункеров у россиян нет, поэтому они удовлетворяют свои потребности в ящиках и кладовках, забитых "запасами".

Примечательно, что активно истерить вокруг темы ядерной войны Поздняков начал несколько месяцев назад, когда Россия вернулась к своим любимым угрозам и снова начала размахивать "ядерной дубинкой". Ирония в том, что вместо украинцев и союзников, российские власти испугали собственное население, которое теперь тратит последние деньги на лишние килограммы тушенки и макарон.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что если бы Россия применила по Украине ядерное оружие, США готовы были ответить на это. У Вашингтона подробно описан возможный удар по военным силам РФ, с которым Кремль ознакомился еще в 2022 году.