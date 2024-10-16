США пригрозили Израилю из-за Газы: что случилось на этот раз

Израильская сторона уже отреагировала

Соединенные штаты Америки призвали Израиль улучшить гуманитарную ситуацию в Газе в течение месяца. Если этого не произойдет, то Израиль может столкнуться с ограничениями на военную помощь от США.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официальных лиц. Отмечается, что это самое строгое предупреждение с тех пор, как год назад началась война Израиля с ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье направили израильским официальным лицам письма с требованием принять конкретные меры для решения ухудшающейся ситуации в палестинском анклаве на фоне возобновившегося израильского наступления на севере Газы.

"Мы особенно обеспокоены тем, что недавние действия израильского правительства… способствуют ускоренному ухудшению условий в секторе Газа", — говорится в копии письма, опубликованной репортером Axios на сайте X.

В письме говорится об ограничениях, которые вводит Израиль, в том числе на коммерческий импорт, запрет на большинство гуманитарных перевозок между северной и южной частью Газы, а также "обременительные и чрезмерные" ограничения на то, какие товары могут ввозиться в Газу.

В то же время представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что письмо "не было задумано как угроза". Однако он еще раз подчеркнул необходимость увеличения гуманитарной помощи в секторе Газа.

Как пишет The Guardian, Израиль рассматривает письмо, направленное госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему отношения Соединенных Штатов и Израиля "глубоко испорчены".